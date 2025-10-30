Депортація українців у Польщі — за що можуть видворити у листопаді 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Чимало українців переживають про можливі проблеми на кордоні з Польщею, наприклад, через документи. Однак мало хто замислюється над негараздами, які чатують вже після виїзду з України. Існує чимало підстав для депортації з Польщі у 2025 році, тому не завадить заздалегідь про них дізнатися й уникати.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у польської фінансистки Марти Камінської, чому українців можуть депортувати.

Реклама

Читайте також:

Поширені причини депортації з Польщі

Найчастіше іноземців примусово депортують з ЄС через порушення міграційного законодавства. Йдеться про нелегальне працевлаштування, перетин кордону поза контролем, використання підроблених документів, ведення підприємницької діяльності без дозволу тощо.

За словами фінансистки, поширеними підставами для депортації з Польщі є:

перебування на території країни без дійсної правової підстави (закінчилась віза/дозвіл на проживання);

вчинення злочину або іншого правопорушення, що становить загрозу громадській безпеці;

навмисне подання документів із хибними чи недостовірними відомостями про людину;

залишення Польщі на довгий термін без поважної причини (для власників довготермінової/постійної посвідки на проживання).

Депортацію можуть ініціювати різні відомства, зокрема Міністерство національної оборони, Агентство внутрішньої безпеки, Служба зовнішньої розвідки, навіть податкова служба. Все залежить від причини примусового видворення.

Нові правила проживання в Польщі

Раніше ми розповідали, що з 1 листопада 2025 року центри колективного розміщення не прийматимуть українських біженців. Безплатне житло стане недоступним для більшості наших громадян, окрім представників деяких вразливих категорій, а саме:

пенсіонерів, які отримують виплати;

осіб з інвалідністю, яким не призначили соціальну допомогу;

жінок від 60 років і чоловіків від 65 років, які не отримують пенсію;

багатодітних сімей.

Українцям, які не належать до вказаних категорій осіб, доведеться самостійно орендувати житло. Зміни передбачені в новому Спецзаконі, що підписав президент Польщі Кароль Навроцький у вересні. До 31 жовтня біженців ще поселяють на старих умовах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, скільки мінімально треба заробляти в Польщі, аби відкладати принаймні 10-20% від доходу. Для уникнення фінансових проблем необхідно отримувати від 5 000-7 000 злотих на місяць.

Також ми писали, що під час перетину кордону з Польщею українцям заборонено ввозити м'ясні, молочні та кисломолочні продукти. Навіть невелика кількість сала чи згущеного молока може стати причиною відмови у в'їзді.