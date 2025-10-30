Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці в Польщі — як не бути депортованим у 2025 році

Українці в Польщі — як не бути депортованим у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:15
Оновлено: 17:55
Депортація українців у Польщі — за що можуть видворити у листопаді 2025
Українські біженці. Фото: УНІАН

Чимало українців переживають про можливі проблеми на кордоні з Польщею, наприклад, через документи. Однак мало хто замислюється над негараздами, які чатують вже після виїзду з України. Існує чимало підстав для депортації з Польщі у 2025 році, тому не завадить заздалегідь про них дізнатися й уникати.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у польської фінансистки Марти Камінської, чому українців можуть депортувати.

Реклама
Читайте також:

Поширені причини депортації з Польщі

Найчастіше іноземців примусово депортують з ЄС через порушення міграційного законодавства. Йдеться про нелегальне працевлаштування, перетин кордону поза контролем, використання підроблених документів, ведення підприємницької діяльності без дозволу тощо.

За словами фінансистки, поширеними підставами для депортації з Польщі є:

  • перебування на території країни без дійсної правової підстави (закінчилась віза/дозвіл на проживання);
  • вчинення злочину або іншого правопорушення, що становить загрозу громадській безпеці;
  • навмисне подання документів із хибними чи недостовірними відомостями про людину;
  • залишення Польщі на довгий термін без поважної причини (для власників довготермінової/постійної посвідки на проживання).

Депортацію можуть ініціювати різні відомства, зокрема Міністерство національної оборони, Агентство внутрішньої безпеки, Служба зовнішньої розвідки, навіть податкова служба. Все залежить від причини примусового видворення.

Нові правила проживання в Польщі

Раніше ми розповідали, що з 1 листопада 2025 року центри колективного розміщення не прийматимуть українських біженців. Безплатне житло стане недоступним для більшості наших громадян, окрім представників деяких вразливих категорій, а саме:

  • пенсіонерів, які отримують виплати;
  • осіб з інвалідністю, яким не призначили соціальну допомогу;
  • жінок від 60 років і чоловіків від 65 років, які не отримують пенсію;
  • багатодітних сімей.

Українцям, які не належать до вказаних категорій осіб, доведеться самостійно орендувати житло. Зміни передбачені в новому Спецзаконі, що підписав президент Польщі Кароль Навроцький у вересні. До 31 жовтня біженців ще поселяють на старих умовах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, скільки мінімально треба заробляти в Польщі, аби відкладати принаймні 10-20% від доходу. Для уникнення фінансових проблем необхідно отримувати від 5 000-7 000 злотих на місяць.

Також ми писали, що під час перетину кордону з Польщею українцям заборонено ввозити м'ясні, молочні та кисломолочні продукти. Навіть невелика кількість сала чи згущеного молока може стати причиною відмови у в'їзді.

Європейський союз Польща документи українці в Польщі депортація
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації