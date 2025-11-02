Жизнь в Польше — сколько надо зарабатывать украинцам и какую сумму стоит подготовить перед переездом

Деньги и документы. Фото: Pexels

Переезд в другую страну — это не только смена места жительства, но и адаптация к новым расходам, правилам, условиям жизни. Когда речь идет о стране, как Польша, которую часто выбирают украинцы и другие иностранцы, полезно заранее ориентироваться в финансовых вопросах.

Новини.LIVE выяснили, сколько средств нужно иметь для переезда в Польшу, а также сколько надо зарабатывать, чтобы не только покрывать расходы, но и откладывать.

Сколько денег надо заработать, чтобы уехать жить в Польшу

Перед переездом в Польшу желательно иметь накопления, которые будут покрывать первые расходы: аренда жилья, депозиты, меблировка или бытовое оборудование, расходы на переезд, возможно — первые месяцы без стабильного дохода или с минимальным доходом.

Для первого месяца после переезда, в зависимости от города, стандарта жилья, бытовых расходов, в Польше могут быть расходы примерно 10 500-20 500 злотых для бюджетного варианта, и до 16 500-34 000 злотых — для варианта с большим комфортом. Об этом Новини.LIVE рассказала польский финансист Марта Каминская.

По ее словам, аренда однокомнатной квартиры в центре большого города может стоить примерно 2 700-3 200 злотых в месяц и больше.

К этому, отметила эксперт, нужно добавить расходы на коммунальные платежи и интернет, продукты, транспорт, расходы на оформление документов, например, разрешения на проживание или работника для иностранца, возможно — депозит на аренду жилья за 2-3 месяца и тому подобное.

"Исходя из этого, можно рекомендовать иметь "финансовую подушку" в размере хотя бы 1-2 месяцев проживания с арендой, сумму на переезд и начальные расходы. То есть примерно 15 000-25 000 злотых в более "сдержанном" сценарии. Если планируете жить в более дорогом городе, например, столице, или с семьей — сумма соответственно больше вдвое. Перед переездом обязательно нужно иметь стартовый запас для первого времени: аренда, быт, документы", — добавила Каминская.

Сколько надо минимально зарабатывать в Польше, чтобы была возможность откладывать

После переезда, по словам финансиста, важно не только покрывать жизненные расходы, но и иметь возможность откладывать средства. А это значит, что доход должен быть выше, чем просто понятие "выживание".

"Проживание одного взрослого в крупных городах Польши может требовать расходов от 3 000-6 000 злотых в месяц, в зависимости от города, аренды, жилищных условий и стиля жизни. Например, для "бюджетного" варианта с арендой скромного жилья, плюс коммунальные, еда, транспорт расходы могут быть в пределах от 1 500-2 500 злотых в месяц. Для скромной комфортной жизни в Варшаве нужно тратить минимум 4 000-5 000 злотых в месяц на одного человека", — добавила она.

Поэтому, по словам эксперта, чтобы иметь возможность откладывать 10-20% дохода, чистая "прибыль" должна быть примерно 5 000-7 000 злотых в месяц или больше.

"Если же доход меньше — откладывать будет очень трудно или вообще невозможно без существенных компромиссов", — подчеркнула Каминская.

Экономное проживание в меньшем городе или на окраине может обойтись от 3 000-4 000 злотых в месяц.

Ранее мы рассказывали, что запрещено ввозить в Польшу и какие правила пересечения границы будут действовать в ноябре. Также выяснили, какие самые распространенные основания для депортации из Польши в 2025 году.