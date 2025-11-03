Ваучери на опалення в Польщі — хто отримає до 3500 злотих у 2025 році

Польські злоті. Фото: Pixabay

З 3 листопада до 15 грудня у Польщі можна подати заявку на отримання опалювального ваучера. Це фінансова допомога для покриття витрат на тепло у зв’язку з підвищенням тарифів на централізоване опалення.

Про те, хто зможе отримати гроші до опалювального сезону у Польщі та який розмір допомоги у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі in "Poland".

Яку суму можна отримати для покриття витрат на опалення у Польщі

Подати документи на виплати можна онлайн через ePUAP або застосунок mObywatel, а також особисто у місцевих органах влади. Ваучер покриває витрати на опалення за період з 1 липня до 31 грудня 2025 року. Розмір допомоги залежить від вартості тепла:

якщо ціна опалення перевищує 170 злотих за ГДж, виплата становитиме 500 злотих (приблизно 5 687 грн);

якщо вартість зросте понад 230 злотих за ГДж, допомога може сягнути до 3500 злотих (майже 40 тис. грн) на одне домогосподарство.

Також уряд передбачив можливість отримати ваучер і на 2026 рік — за період з 1 січня до 31 грудня 2026 року. Прийняття заявок розпочнеться на початку наступного року, а сума допомоги, як і цього разу, залежатиме від ціни на тепло і може становити до 3500 злотих.

