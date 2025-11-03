Відео
Україна
Головна Економіка Опалювальний сезон у Польщі — хто отримає до 3500 злотих у 2025

Опалювальний сезон у Польщі — хто отримає до 3500 злотих у 2025

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 17:05
Оновлено: 17:27
Ваучери на опалення в Польщі — хто отримає до 3500 злотих у 2025 році
Польські злоті. Фото: Pixabay

З 3 листопада до 15 грудня у Польщі можна подати заявку на отримання опалювального ваучера. Це фінансова допомога для покриття витрат на тепло у зв’язку з підвищенням тарифів на централізоване опалення.

Про те, хто зможе отримати гроші до опалювального сезону у Польщі та який розмір допомоги у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі in "Poland".

Читайте також:

Яку суму можна отримати для покриття витрат на опалення у Польщі

Подати документи на виплати можна онлайн через ePUAP або застосунок mObywatel, а також особисто у місцевих органах влади. Ваучер покриває витрати на опалення за період з 1 липня до 31 грудня 2025 року. Розмір допомоги залежить від вартості тепла:

  • якщо ціна опалення перевищує 170 злотих за ГДж, виплата становитиме 500 злотих (приблизно 5 687 грн);
  • якщо вартість зросте понад 230 злотих за ГДж, допомога може сягнути до 3500 злотих (майже 40 тис. грн) на одне домогосподарство.

Також уряд передбачив можливість отримати ваучер і на 2026 рік — за період з 1 січня до 31 грудня 2026 року. Прийняття заявок розпочнеться на початку наступного року, а сума допомоги, як і цього разу, залежатиме від ціни на тепло і може становити до 3500 злотих.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що перед поїздкою до країн ЄС українцям варто уважно ознайомитися з митними правилами. Деякі продукти заборонено ввозити до Польщі — на кордоні їх можуть вилучити або вимагати повернутись назад.

Також ми розповідали, що більшість мандрівників хвилюються через документи, але часто забувають про ризики вже після перетину кордону. У 2025 році існує чимало підстав для депортації з Польщі, тож варто заздалегідь дізнатися про них, щоб уникнути неприємностей.

Польща опалювальний сезон виплати гроші опалення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
