Віза в Польщу — кому з українців треба оформити та які існують типи

Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, необхідно переконатися в наявності документів. Українці можуть подорожувати територією Шенгенської зони з біометричним паспортом, якщо тривалість поїздки обмежується терміном 90 днів. Однак у багатьох випадках без спеціальної візи не обійтися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців потрібна віза для поїздки в Польщу.

Національна віза типу D

Громадяни України можуть в’їжджати на територію Польщі з біометричним закордонним паспортом. Безвізовий режим дозволяє подорожувати зоною Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду. Проте він не дає права на довгострокове перебування, навчання, працевлаштування, відкриття бізнесу тощо.

Для цілей, відмінних від звичайного туризму, необхідно оформити спеціальну національну візу типу D або дозвіл на проживання. З першим документом українці зможуть:

легально перебувати в Польщі до 365 днів;

працювати, вести бізнес або навчатися (залежно від типу відкритої візи);

пересуватися територією Шенгенської зони до 90 днів;

в’їжджати в Польщу після відмови в перетині кордоні по безвізовому режиму чи в разі втрати статусу UKR;

покидати Польщу і повертатися під час очікування видачі карти побиту.

Основні типи національної візи D

За даними візово-міграційної агенції "Візія", існує кілька типів документів. Вибір залежить від мети поїздки в Польщу. Наприклад, робоча віза (D05А, D05В, D06) відкривається на підставі доручення на виконання посадових обов’язків, дозволу на довгострокову роботу та запрошення на виконання сезонної праці.

Також українці можуть оформити навчальну візу (D09, D11), якщо планують вступити в польський університет або пройти мовні/професійні курси терміном принаймні 5-6 місяців. Для успішного отримання документу знадобиться офіційне підтвердження про зарахування до закладу освіти, а також довідки про наявність житла і достатнього фінансового забезпечення.

Ще одна поширена віза — для возз’єднання родини (D02). Вона дозволяє українцям перебратися до членів сім’ї, які легально проживають у Польщі. Підставою для оформлення є шлюб чи інша спорідненість з людиною, яка має карту побиту.

Нарешті, бізнес-віза (D04) потрібна іноземцям, які планують розпочати одноосібну господарську діяльність, тобто ФОП, чи відкрити компанію, водночас легально проживаючи на території Польщі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для переїзду до Польщі українцям радять мати фінансову подушку від 15 000 до 25 000 злотих, аби покрити оренду та перші побутові витрати. У великих містах сума може сягати 34 000 злотих.

Також ми писали, в яких випадках українцям у Польщі може знадобитися оформлення "сірого паспорта". Документ видають іноземцям у разі неможливості отримання закордонного паспорта країни походження.