Сірий паспорт у Польщі — як оформити українцям і які права надає документ

Українські біженці на кордоні. Фото: УНІАН

Перебуваючи за кордоном, можна оформити так званий "сірий паспорт", або Тимчасовий подорожній документ іноземця (TDP). Він дозволяє українцям у Польщі отримати доступ до основних прав, якщо немає змоги продовжити/відновити закордонний паспорт країни походження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям отримати "сірий паспорт" у Польщі та якими правами він забезпечує.

Реклама

Читайте також:

Кому видають "сірий паспорт" у Польщі

Згідно з інформацією на сайті Відділу в справах іноземців Великопольського воєводського управління у м. Познань, TDP видають громадянам інших країн, які стикнулися зі складнощами отримання закордонного паспорта, наприклад, через воєнні дії. Це особливо актуально для біженців з України, які не можуть повернутися додому через загрозу життю.

Оформлення TDP доступно іноземцям у Польщі, які додатково мають один із таких документів:

посвідку на постійне проживання (карта сталого побиту);

посвідку довгострокового резидента ЄС;

дозвіл на тимчасове перебування;

посвідку, видану в зв’язку з гуманітарними підставами.

Подання заявки відкрите особам із міжнародним захистом або тимчасовим статусом, власникам гуманітарних віз або дозволів на проживання з особливих причин, а також українцям, які втратили закордонний паспорт чи хочуть його продовжити після завершення терміну дії.

Що можна робити з "сірим паспортом"

Наявність тимчасового подорожнього документу відкриває українцям доступ до багатьох можливостей, наприклад, коротких поїздок Шенгенською зоною, легального працевлаштування в Польщі, навчання, медичного обслуговування, проживання відповідно до наданого статусу. Плюс людину зможуть ідентифікувати під час здійснення офіційних процедур.

Звісно, TDP не замінить звичайний закордонний паспорт, це тимчасове рішення. Документ видають максимум на 2 роки, однак після закінчення терміну дозволяється звернутися за поновленням.

Вартість оформлення — близько 350 злотих, якщо втратити чи пошкодити попередній TDP — то 700 злотих за видачу нового паспорта (до 1050 злотих — за кожен повторний аналогічний випадок).

Як отримати "сірий паспорт"

Процедура доволі проста. Необхідно звернутися в Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców), записавшись на прийом, або одразу подати необхідні документи через електронну систему. Знадобиться будь-яке посвідчення особи та підтвердження статусу в Польщі.

Наступний крок — оплатити вартість послуги. Як тільки документи пройдуть перевірку, заявника повідомлять про результати і видадуть TDP. Середній термін дії — 12 місяців.

Нагадаємо, в Польщі з 3 листопада до 15 грудня можна подати заявку на опалювальний ваучер, який компенсує витрати на теплопостачання. Розмір допомоги коливається від 500 до 3 500 злотих залежно від тарифів.

Також ми писали, що українці зобов’язані вклеїти фото в паспорт-книжечку у віці 25 і 45 років протягом місяця, інакше документ стане недійсним. Штраф за користування таким документом сягає 51 грн.