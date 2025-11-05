Серый паспорт в Польше — как оформить украинцам и какие права предоставляет документ

Выдача "серого паспорта" в Польше — кому может понадобиться
Находясь за границей, можно оформить так называемый "серый паспорт", или Временный путевой документ иностранца (TDP). Он позволяет украинцам в Польше получить доступ к основным правам, если нет возможности продлить/восстановить загранпаспорт страны происхождения.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам получить "серый паспорт" в Польше и какими правами он обеспечивает.
Кому выдают "серый паспорт" в Польше
Согласно информации на сайте Отдела по делам иностранцев Великопольского воеводского управления в г. Познань, TDP выдают гражданам других стран, которые столкнулись со сложностями получения загранпаспорта, например, из-за военных действий. Это особенно актуально для беженцев из Украины, которые не могут вернуться домой из-за угрозы жизни.
Оформление TDP доступно иностранцам в Польше, которые дополнительно имеют один из таких документов:
- постоянный вид на жительство (карта постоянного побыту);
- вид на долгосрочное резидентство ЕС;
- разрешение на временное пребывание;
- вид, выданный в связи с гуманитарными основаниями.
Подача заявки открыта лицам с международной защитой или временным статусом, владельцам гуманитарных виз или разрешений на проживание по особым причинам, а также украинцам, которые потеряли загранпаспорт или хотят его продлить после завершения срока действия.
Что можно делать с "серым паспортом"
Наличие временного путевого документа открывает украинцам доступ ко многим возможностям, например, коротким поездкам по Шенгенской зоне, легальному трудоустройству в Польше, обучению, медицинскому обслуживанию, проживанию в соответствии с предоставленным статусом. Плюс человека смогут идентифицировать при осуществлении официальных процедур.
Конечно, TDP не заменит обычный загранпаспорт, это временное решение. Документ выдают максимум на 2 года, однако по истечении срока разрешается обратиться за обновлением.
Стоимость оформления — около 350 злотых, если потерять или повредить предыдущий TDP — то 700 злотых за выдачу нового паспорта (до 1050 злотых — за каждый повторный аналогичный случай).
Как получить "серый паспорт"
Процедура довольно проста. Необходимо обратиться в Управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców), записавшись на прием, или сразу подать необходимые документы через электронную систему. Понадобится любое удостоверение личности и подтверждение статуса в Польше.
Следующий шаг — оплатить стоимость услуги. Как только документы пройдут проверку, заявителя уведомят о результатах и выдадут TDP. Средний срок действия — 12 месяцев.
