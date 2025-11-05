Видео
Выдача "серого паспорта" в Польше — кому может понадобиться

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 16:10
обновлено: 16:39
Серый паспорт в Польше — как оформить украинцам и какие права предоставляет документ
Украинские беженцы на границе. Фото: УНИАН

Находясь за границей, можно оформить так называемый "серый паспорт", или Временный путевой документ иностранца (TDP). Он позволяет украинцам в Польше получить доступ к основным правам, если нет возможности продлить/восстановить загранпаспорт страны происхождения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам получить "серый паспорт" в Польше и какими правами он обеспечивает.

Кому выдают "серый паспорт" в Польше

Согласно информации на сайте Отдела по делам иностранцев Великопольского воеводского управления в г. Познань, TDP выдают гражданам других стран, которые столкнулись со сложностями получения загранпаспорта, например, из-за военных действий. Это особенно актуально для беженцев из Украины, которые не могут вернуться домой из-за угрозы жизни.

Оформление TDP доступно иностранцам в Польше, которые дополнительно имеют один из таких документов:

  • постоянный вид на жительство (карта постоянного побыту);
  • вид на долгосрочное резидентство ЕС;
  • разрешение на временное пребывание;
  • вид, выданный в связи с гуманитарными основаниями.

Подача заявки открыта лицам с международной защитой или временным статусом, владельцам гуманитарных виз или разрешений на проживание по особым причинам, а также украинцам, которые потеряли загранпаспорт или хотят его продлить после завершения срока действия.

Что можно делать с "серым паспортом"

Наличие временного путевого документа открывает украинцам доступ ко многим возможностям, например, коротким поездкам по Шенгенской зоне, легальному трудоустройству в Польше, обучению, медицинскому обслуживанию, проживанию в соответствии с предоставленным статусом. Плюс человека смогут идентифицировать при осуществлении официальных процедур.

Конечно, TDP не заменит обычный загранпаспорт, это временное решение. Документ выдают максимум на 2 года, однако по истечении срока разрешается обратиться за обновлением.

Стоимость оформления — около 350 злотых, если потерять или повредить предыдущий TDP — то 700 злотых за выдачу нового паспорта (до 1050 злотых — за каждый повторный аналогичный случай).

Как получить "серый паспорт"

Процедура довольно проста. Необходимо обратиться в Управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców), записавшись на прием, или сразу подать необходимые документы через электронную систему. Понадобится любое удостоверение личности и подтверждение статуса в Польше.

Следующий шаг — оплатить стоимость услуги. Как только документы пройдут проверку, заявителя уведомят о результатах и выдадут TDP. Средний срок действия — 12 месяцев.

Напомним, в Польше с 3 ноября до 15 декабря можно подать заявку на отопительный ваучер, который компенсирует расходы на теплоснабжение. Размер помощи колеблется от 500 до 3 500 злотых в зависимости от тарифов.

Также мы писали, что украинцы обязаны вклеить фото в паспорт-книжечку в возрасте 25 и 45 лет в течение месяца, иначе документ станет недействительным. Штраф за пользование таким документом достигает 51 грн.

беженцы документы заграница украинцы в Польше паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
