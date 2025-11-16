Правила рыбалки в Украине — что нужно иметь с собой, чтобы не нарушить закон

Мужчина рыбачит с берега. Фото: УНИАН

Несмотря на осеннее похолодание, многие украинцы продолжают заниматься своим любимым хобби — рыбалкой. Однако в нынешних условиях войны этот вид досуга имеет свои особенности, которые следует учитывать перед выходом на воду.

О том, что нужно взять украинцам на рыбалку, чтобы не получить штраф осенью 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие ограничения для рыбаков действуют этой осенью

В некоторых регионах, кроме ограничений на передвижение малыми судами, местные органы власти в период военного положения могут вводить и дополнительные ограничения для любительского рыболовства. Поэтому перед выходом на водоем важно проверить уведомление военной администрации.

Также не стоит забывать о Правилах любительского рыболовства. Ловить рыбу разрешается удочками или спиннингами с любыми видами приманок, искусственных или натуральных, с максимальным количеством крючков до 7 на одного рыбака. Суточная норма вылова составляет 3 кг рыбы плюс одна особь, которая превышает минимальный допустимый размер.

Что нужно взять с собой на рыбалку

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ напоминают, что во время рыбалки необходимо иметь средство для измерения длины рыбы, чтобы контролировать размеры улова.

Чтобы не нарушить закон и избежать браконьерства, важно придерживаться минимальных размеров рыбы для вылова во внутренних водоемах Украины:

Сиг — 25 см. Щука — 50 см. Белизна — 30 см. Синец — 22 см. Голавль, чехонь — 24 см. Судак обыкновенный — 42 см. Сом европейский — 80 см. Линь, ручьевая форель, рыбец — 20 см. Речные раки — 11 см в днепровских водохранилищах, 10 см — в других водоемах. Лещ, сазан (карп) — 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см — в других водоемах. Плотва, тарань — 18 см в днепровских водохранилищах, а в других водоемах ограничений по размеру нет. Белый амур, толстолоб (белый и пестрый) — 60 см в днепровских водохранилищах, 40 см — в других водоемах.

Минимально разрешенные для вылова размеры рыбы. Фото: Скриншот

Для всех остальных видов рыб (кроме тех, которые внесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер во внутренних водоемах не установлен. Если на крючок попалась рыбка меньше разрешенной — осторожно отпустите ее обратно в воду.

