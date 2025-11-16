Видео
Україна
Видео

Рыбалка в 2025 — без чего украинцы могут получить штраф

Дата публикации 16 ноября 2025 20:25
обновлено: 17:17
Правила рыбалки в Украине — что нужно иметь с собой, чтобы не нарушить закон
Мужчина рыбачит с берега. Фото: УНИАН

Несмотря на осеннее похолодание, многие украинцы продолжают заниматься своим любимым хобби — рыбалкой. Однако в нынешних условиях войны этот вид досуга имеет свои особенности, которые следует учитывать перед выходом на воду.

О том, что нужно взять украинцам на рыбалку, чтобы не получить штраф осенью 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие ограничения для рыбаков действуют этой осенью

В некоторых регионах, кроме ограничений на передвижение малыми судами, местные органы власти в период военного положения могут вводить и дополнительные ограничения для любительского рыболовства. Поэтому перед выходом на водоем важно проверить уведомление военной администрации.

Также не стоит забывать о Правилах любительского рыболовства. Ловить рыбу разрешается удочками или спиннингами с любыми видами приманок, искусственных или натуральных, с максимальным количеством крючков до 7 на одного рыбака. Суточная норма вылова составляет 3 кг рыбы плюс одна особь, которая превышает минимальный допустимый размер.

Что нужно взять с собой на рыбалку

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ напоминают, что во время рыбалки необходимо иметь средство для измерения длины рыбы, чтобы контролировать размеры улова.

Чтобы не нарушить закон и избежать браконьерства, важно придерживаться минимальных размеров рыбы для вылова во внутренних водоемах Украины:

  1. Сиг — 25 см.
  2. Щука — 50 см.
  3. Белизна — 30 см.
  4. Синец — 22 см.
  5. Голавль, чехонь — 24 см.
  6. Судак обыкновенный — 42 см.
  7. Сом европейский — 80 см.
  8. Линь, ручьевая форель, рыбец — 20 см.
  9. Речные раки — 11 см в днепровских водохранилищах, 10 см — в других водоемах.
  10. Лещ, сазан (карп) — 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см — в других водоемах.
  11. Плотва, тарань — 18 см в днепровских водохранилищах, а в других водоемах ограничений по размеру нет.
  12. Белый амур, толстолоб (белый и пестрый) — 60 см в днепровских водохранилищах, 40 см — в других водоемах.
Риболовля у 2025 — без чого українці можуть отримати штраф - фото 1
Минимально разрешенные для вылова размеры рыбы. Фото: Скриншот
Риболовля у 2025 — без чого українці можуть отримати штраф - фото 2
Минимально разрешенные для вылова размеры рыбы. Фото: Скриншот

Для всех остальных видов рыб (кроме тех, которые внесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер во внутренних водоемах не установлен. Если на крючок попалась рыбка меньше разрешенной — осторожно отпустите ее обратно в воду.

Ранее мы писали, что с 1 декабря 2025 года на большинстве водоёмов Украины вводят новый запрет на рыбалку. Тех, кто будет нарушать правила, будут наказывать не только штрафами.

Также мы рассказывали, что рыбачить в Польше до сих пор очень популярно. Среди рыбаков часто есть и граждане Украины. Но там действуют собственные правила рыбалки, и чтобы избежать штрафов, их нужно знать и соблюдать.

штраф вылов рыбы вылов раков рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
