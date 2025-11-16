Правила риболовлі в Україні — що потрібно мати з собою, щоб не порушити закон

Чоловік рибалить з берега. Фото: УНІАН

Попри осіннє похолодання, багато українців продовжує займатись своїм улюбленим хобі — риболовлею. Однак у нинішніх умовах війни цей вид дозвілля має свої особливості, які слід враховувати перед виходом на воду.

Про те, що потрібно взяти українцям на риболовлю, щоб не отримати штраф восени 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які обмеження для рибалок діють цієї осені

У деяких регіонах, крім обмежень на пересування малими суднами, місцеві органи влади в період воєнного стану можуть вводити й додаткові обмеження для любительського рибальства. Тому перед виходом на водойму важливо перевірити повідомлення військової адміністрації.

Також не варто забувати про Правила любительського рибальства. Ловити рибу дозволяється вудками або спінінгами з будь-якими видами приманок, штучних або натуральних, із максимальною кількістю гачків до 7 на одного рибалку. Добова норма вилову становить 3 кг риби плюс одна особина, яка перевищує мінімальний допустимий розмір.

Що потрібно взяти з собою на риболовлю

У Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм нагадують, що під час риболовлі необхідно мати засіб для вимірювання довжини риби, щоб контролювати розміри улову.

Щоб не порушити закон і уникнути браконьєрства, важливо дотримуватися мінімальних розмірів риби для вилову у внутрішніх водоймах України:

Сиг — 25 см. Щука — 50 см. Білизна — 30 см. Синець — 22 см. Головень, чехоня — 24 см. Судак звичайний — 42 см. Сом європейський — 80 см. Лин, струмкова форель, рибець — 20 см. Річкові раки — 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см — в інших водоймах. Лящ, сазан (короп) — 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см — в інших водоймах. Плітка, тарань — 18 см у дніпровських водосховищах, а в інших водоймах обмежень за розміром немає. Білий амур, товстолоб (білий і строкатий) — 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см — в інших водоймах.

Мінімально дозволені для вилову розміри риби. Фото: Скриншот

Для всіх інших видів риб (окрім тих, що внесені до Червоної книги України й вилов яких заборонено) мінімальний розмір у внутрішніх водоймах не встановлений. Якщо на гачок потрапила рибка менша за дозволену – обережно відпустіть її назад у воду.

Раніше ми писали, що з 1 грудня 2025 року на більшості водойм України запроваджують нову заборону на риболовлю. Тих, хто порушуватиме правила, каратимуть не лише штрафами.

Також ми розповідали, що рибалити в Польщі досі дуже популярно. Серед рибалок часто є й громадяни України. Але там діють власні правила риболовлі, і щоб уникнути штрафів, їх потрібно знати та дотримуватися.