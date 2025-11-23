Правила рыбалки в декабре — за какие нарушения могут выписать штраф и забрать снасти

Люди рыбачат на водоеме. Фото: УНИАН

Рыболовство остается одним из самых популярных хобби среди мужчин и женщин. Однако занимаясь этим, украинцам нужно придерживаться действующих правил. За некоторые нарушения рыбаки могут получить немалый штраф.

О том, за что рыбаков могут оштрафовать в декабре, рассказали в Киевском рыбоохранном патруле.

Реклама

Читайте также:

Какие ограничения будут действовать для рыбаков в декабре

Согласно правилам любительского и спортивного рыболовства:

Максимальная суточная норма вылова — 3 кг рыбы и до 30 раков на человека. Ловить рыбу можно любыми видами удочек (не более пяти крючков на одного рыбака) или спиннингом с берега или лодки.

Есть также запрещенные методы ловли, которые могут серьезно навредить природе. Нельзя использовать: взрывчатые или токсичные вещества, электроток, колющие орудия, огнестрельное оружие (кроме гарпунных ружей для подводной охоты), промышленные сети, багрение, гатки, запруды или спускать воду из водоемов.

На какие виды снастей запрещено ловить рыбу в Украине

Самые распространенные запрещенные орудия лова:

Ятир — сетка из прутьев или проволоки. Косынка — треугольная сетка подо льдом. Паук — большая сетка с ячейкой более 10 мм. Парашют — конусообразная сеть на быстрых реках. Дорожка — лесочная жаберная сеть на резиновом амортизаторе; Телевизор/Экран — прямоугольная сеть с поплавками и грузом; Острога, перемет, драч, электроудочка и другие колющие или электрические устройства.

На сколько могут оштрафовать рыбаков в декабре

Использование запрещенных методов наказывается штрафом до 680 грн с конфискацией оборудования и незаконно выловленных водных ресурсов. В случаях значительных убытков применяется уголовная ответственность:

штраф от 17 000 до 85 000 грн;

ограничение/лишение свободы до трех лет с конфискацией всего оборудования и рыбы.

Кроме того, нарушитель должен возместить убытки рыбному хозяйству за каждый незаконно выловленный экземпляр. Запрещено также изготавливать, продавать, рекламировать и хранить такие орудия — штраф за это составляет 1 700 грн.

Для многих украинцев рыбалка — не просто увлечение, а способ отдохнуть от повседневных дел. Но часто возникает вопрос, разрешено ли ловить рыбу в водоемах, находящихся в аренде.

Также мы рассказывали, что рыбачить в Польше без соответствующих документов запрещено. Сложность заключается не только в самом разрешении: иногда нужно получить несколько различных лицензий, действующих в определенных местах и в течение ограниченного времени, сдать экзамен и регулярно платить взносы. Нарушение этих правил может обернуться штрафом.