Сезон охоты 2025-2026 — какие ограничения действуют зимой и за что могут оштрафовать

Правила для охотников — сколько добычи можно поймать за день
Сезон охоты 2025-2026 годов в Украине регулируется приказом Министерства защиты окружающей среды № 1140 от 9 июня 2025 года. Этот документ устанавливает количество животных, которое могут добывать за день охотники.
О том, какие ограничения будут действовать для охотников этой зимой и за что могут оштрафовать украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Сколько животных за день могут поймать украинцы не нарушая закон
Согласно приказу "Об утверждении Лимитов использования охотничьих животных и установления норм добычи одним охотником в день", утверждены суточные нормы добычи для одного охотника во всех областях Украины. Зимой за день можно подстрелить:
- Гуся — 3.
- Утки — 5.
- Лиска — 6.
- Фазан — 3.
- Кулики — 10.
- Голуби — 10.
- Перепелка — 15.
- Куропатка серая — 3.
- Заяц-русак — 1.
- Кролик дикий — 1.
- Куница каменная — 1.
- Норец большой — 2
- Норка американская — 5.
Какие документы должен иметь при себе охотник
В Государственной экологической инспекции Центрального округа напоминают, что для осуществления охоты охотник должен иметь при себе следующие документы:
- удостоверение охотника;
- соответствующее разрешение на пользование огнестрельным охотничьим оружием (при его использовании);
- паспорта на охотничьих собак и других ловчих животных и птиц, если они применяются во время охоты;
- разрешение на добычу охотничьих животных (лицензию, отстрелочную карточку или разрешение на диагностический или селекционный отстрел);
- ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины.
Эти документы необходимо иметь во время охоты, транспортировки или переноса добычи и предоставить по требованию уполномоченных лиц. Это предусмотрено статьями 12, 14 и 20 Закона Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте".
На сколько могут оштрафовать охотников за нарушение правил
Ответственность за нарушение правил использования объектов животного мира предусмотрена частью 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкции включают предупреждение или штрафы:
- для граждан — от 102 до 1 020 грн;
- для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.
Кроме того, в соответствии с приказом "Об утверждении Такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушений законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)", установлены размеры возмещений за незаконную добычу животных. Размер взыскания за такие нарушения может достигать 80 тыс. грн за одну особь.
