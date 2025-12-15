Видео
Главная Экономика Правила для охотников — сколько добычи можно поймать за день

Правила для охотников — сколько добычи можно поймать за день

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:20
Сезон охоты 2025-2026 — какие ограничения действуют зимой и за что могут оштрафовать
Мужчина на охоте. Фото: УНИАН

Сезон охоты 2025-2026 годов в Украине регулируется приказом Министерства защиты окружающей среды № 1140 от 9 июня 2025 года. Этот документ устанавливает количество животных, которое могут добывать за день охотники.

О том, какие ограничения будут действовать для охотников этой зимой и за что могут оштрафовать украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько животных за день могут поймать украинцы не нарушая закон

Согласно приказу "Об утверждении Лимитов использования охотничьих животных и установления норм добычи одним охотником в день", утверждены суточные нормы добычи для одного охотника во всех областях Украины. Зимой за день можно подстрелить:

  1. Гуся — 3.
  2. Утки — 5.
  3. Лиска — 6.
  4. Фазан — 3.
  5. Кулики — 10.
  6. Голуби — 10.
  7. Перепелка — 15.
  8. Куропатка серая — 3.
  9. Заяц-русак — 1.
  10. Кролик дикий — 1.
  11. Куница каменная — 1.
  12. Норец большой — 2
  13. Норка американская — 5.
Правила для охотников — сколько добычи можно поймать за день - фото 1
Ограничения для охотников в этом сезоне. Фото: Скриншот

Какие документы должен иметь при себе охотник

В Государственной экологической инспекции Центрального округа напоминают, что для осуществления охоты охотник должен иметь при себе следующие документы:

  • удостоверение охотника;
  • соответствующее разрешение на пользование огнестрельным охотничьим оружием (при его использовании);
  • паспорта на охотничьих собак и других ловчих животных и птиц, если они применяются во время охоты;
  • разрешение на добычу охотничьих животных (лицензию, отстрелочную карточку или разрешение на диагностический или селекционный отстрел);
  • ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины.

Эти документы необходимо иметь во время охоты, транспортировки или переноса добычи и предоставить по требованию уполномоченных лиц. Это предусмотрено статьями 12, 14 и 20 Закона Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте".

На сколько могут оштрафовать охотников за нарушение правил

Ответственность за нарушение правил использования объектов животного мира предусмотрена частью 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкции включают предупреждение или штрафы:

  • для граждан — от 102 до 1 020 грн;
  • для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.

Кроме того, в соответствии с приказом "Об утверждении Такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушений законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)", установлены размеры возмещений за незаконную добычу животных. Размер взыскания за такие нарушения может достигать 80 тыс. грн за одну особь.

Ранее мы писали, что сбор грибов — очень популярное занятие среди украинцев. Иногда поход в лес бывает настолько удачным, что люди думают, можно ли продать излишек.

Также мы рассказывали, что даже зимой рыбалка остается популярным хобби для многих граждан, но важно помнить о законах. В январе на водоёмах действуют сезонные запреты, нарушение которых может стоить денег.

животные Украина штраф нарушения дикие животные
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
