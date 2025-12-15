Сезон полювання 2025-2026 — які обмеження діють взимку та за що можуть оштрафувати

Чоловік на полюванні. Фото: УНІАН

Сезон полювання 2025–2026 років в Україні регулюється наказом Міністерства захисту довкілля № 1140 від 9 червня 2025 року. Цей документ встановлює кількість тварин, яку можуть добувати за день мисливці.

Про те, які обмеження діятимуть для мисливців цієї зими та за що можуть оштрафувати українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки тварин за день можуть вполювати українці не порушуючи закон

Згідно з наказом "Про затвердження Лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день", затверджено добові норми добування для одного мисливця в усіх областях України. Взимку за день можна вполювати:

Гуски — 3. Качки — 5. Лиска — 6. Фазан — 3. Кулики — 10. Голуби — 10. Перепілка — 15. Куріпка сіра — 3. Заєць-русак — 1. Кролик дикий — 1. Куниця кам’яна — 1. Норець великий — 2 Норка американська — 5.

Обмеження для мисливців цього сезону. Фото: Скриншот

Які документи повинен мати при собі мисливець

В Державній екологічній інспекції Центрального округу нагадують, що для здійснення полювання мисливець має мати при собі такі документи:

посвідчення мисливця;

відповідний дозвіл на користування вогнепальною мисливською зброєю (за її використання);

паспорти на мисливських собак та інших ловчих тварин і птахів, якщо вони застосовуються під час полювання;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензію, відстрільну картку або дозвіл на діагностичний чи селекційний відстріл);

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання із відміткою про сплату державного мита.

Ці документи необхідно мати під час полювання, транспортування або перенесення здобичі та надати на вимогу уповноважених осіб. Це передбачено статями 12, 14 та 20 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

На скільки можуть оштрафувати мисливців за порушення правил

Відповідальність за порушення правил використання об’єктів тваринного світу передбачена частиною 1 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції включають попередження або штрафи:

для громадян від 102 до 1 020 грн;

для посадових осіб — від 510 до 1 530 грн.

Крім того, відповідно до наказу "Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушень законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)", встановлено розміри відшкодувань за незаконне добування тварин. Розмір стягнення за такі порушення може сягати 80 тис. грн за одну особину.

