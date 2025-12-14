Риболовля в Україні — правила, заборони та штрафи в січні 2026

Люди рибалять з берега. Фото: УНІАН

Навіть взимку риболовля залишається популярним хобі серед українців, але під час такого дозвілля важливо дотримуватись норм законодавства. В січні на українських водоймах продовжує діяти низка сезонних заборон, за порушення яких можна отримати немалий штраф.

Про те, які заборони для рибалок продовжують діяти в січні та який штраф можна отримати за нехтування ними, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Заборона на вилов риби в зимувальних ямах

В Держрибагентстві нагадують, що з 1 листопада 2025 року на більшості українських водойм почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.

Це обмеження введено для захисту водних ресурсів і створення сприятливих умов для зимівлі риби. Територіальні органи Держрибагентства видали накази зі списками та межами зимувальних ям, де риболовля заборонена.

Поза межами зимувальних ям лов риби дозволяється такими способами:

на льоду — зимовими вудками та жерлицями всіх типів;

без льоду — нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгом із природною або штучною приманкою.

Крім того, у період від льодоставу до скресання криги заборонено використовувати гачки, довжина яких від цівки до кінчика перевищує 10 мм.

Заборона на вилов раків

Ще одне сезонне обмеження — заборона на вилов раків. Вона розпочалась в грудні, оскільки в цей час вони проходять важливі стадії їх життєвого циклу: линьку, формування ікри та розмноження. У 2025–2026 роках обмеження такі:

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — на всіх рибогосподарських водоймах;

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах.

Особливу увагу слід приділити широкопалому раку, поширеному в Закарпатті та занесеному до Червоної книги України — його вилов заборонено протягом усього року.

Про які додаткові обмеження слід пам'ятати рибалкам

В Київському рибоохоронному патрулі нагадують, що згідно з нормами любительського та спортивного рибальства:

добова норма вилову — до 3 кг риби та не більше 30 раків на одного рибалку;

ловити можна будь-якими видами вудок (до 5 гачків на одну особу) або спінінгом з берега чи човна;

заборонено використовувати методи, що завдають серйозної шкоди природі: вибухові та токсичні речовини, електрострум, колючі снасті, вогнепальну зброю (крім гарпунних рушниць для підводного полювання), промислові сітки, багріння, гатки, запруди або осушення водойм.

За незаконні методи лову передбачено штраф до 680 грн із конфіскацією обладнання та виловленої риби. У разі значних збитків настає кримінальна відповідальність:

штраф від 17 000 до 85 000 грн;

обмеження або позбавлення волі до 3 років із конфіскацією всього обладнання та риби.

Порушник також повинен компенсувати шкоду рибному господарству за кожен незаконно виловлений екземпляр. За виготовлення, продаж, рекламу чи зберігання заборонених знарядь лову штраф становить 1 700 грн.

Раніше ми писали, що відпочинок із вудкою на польських річках дуже популярний, а серед рибалок часто можна зустріти українців. Проте риболовля тут має свої правила, які треба знати, щоб уникнути штрафів.

Також ми розповідали, що для багатьох українців риболовля — це не лише хобі, а й спосіб провести час на природі. Проте часто постає питання, де порибалити, якщо більшість ставків перебуває в оренді.