Главная Экономика Ограничения для рыбаков — за что можно получить штраф в январе

Ограничения для рыбаков — за что можно получить штраф в январе

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 19:25
Рыбалка в Украине — правила, запреты и штрафы в январе 2026
Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

Даже зимой рыбалка остается популярным хобби среди украинцев, но во время такого досуга важно соблюдать нормы законодательства. В январе на украинских водоемах продолжает действовать ряд сезонных запретов, за нарушение которых можно получить немалый штраф.

О том, какие запреты для рыбаков продолжают действовать в январе и какой штраф можно получить за пренебрежение ими, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах

В Госрыбагентстве напоминают, что с 1 ноября 2025 года на большинстве украинских водоемов начал действовать осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Он продлится до начала нерестового периода 2026 года.

Это ограничение введено для защиты водных ресурсов и создания благоприятных условий для зимовки рыбы. Территориальные органы Госрыбагентства издали приказы со списками и границами зимовальных ям, где рыбалка запрещена.

За пределами зимовальных ям ловля рыбы разрешается такими способами:

  • на льду — зимними удочками и жерлицами всех типов;
  • без льда — нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингом с естественной или искусственной приманкой.

Кроме того, в период от ледостава до скресания льда запрещено использовать крючки, длина которых от цевья до кончика превышает 10 мм.

Запрет на вылов раков

Еще одно сезонное ограничение — запрет на вылов раков. Он начался в декабре, поскольку в это время они проходят важные стадии их жизненного цикла: линьку, формирование икры и размножение. В 2025-2026 годах ограничения следующие:

  • с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — на всех рыбохозяйственных водоемах;
  • с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Особое внимание следует уделить широкопалому раку, распространенному в Закарпатье и занесенному в Красную книгу Украины — его вылов запрещен в течение всего года.

О каких дополнительных ограничениях следует помнить рыбакам

В Киевском рыбоохранном патруле напоминают, что согласно нормам любительского и спортивного рыболовства:

  • суточная норма вылова — до 3 кг рыбы и не более 30 раков на одного рыбака;
  • ловить можно любыми видами удочек (до 5 крючков на одного человека) или спиннингом с берега или лодки;
  • запрещено использовать методы, наносящие серьезный вред природе: взрывчатые и токсичные вещества, электроток, колючие снасти, огнестрельное оружие (кроме гарпунных ружей для подводной охоты), промышленные сетки, багрение, крючки, плотины или осушение водоемов.

За незаконные методы ловли предусмотрен штраф до 680 грн с конфискацией оборудования и выловленной рыбы. В случае значительных убытков наступает уголовная ответственность:

  • штраф от 17 000 до 85 000 грн;
  • ограничение или лишение свободы до 3 лет с конфискацией всего оборудования и рыбы.

Нарушитель также должен компенсировать ущерб рыбному хозяйству за каждый незаконно выловленный экземпляр. За изготовление, продажу, рекламу или хранение запрещенных орудий лова штраф составляет 1 700 грн.

Ранее мы писали, что отдых с удочкой на польских реках очень популярен, а среди рыбаков часто можно встретить украинцев. Однако рыбалка здесь имеет свои правила, которые надо знать, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев рыбалка — это не только хобби, но и способ провести время на природе. Однако часто возникает вопрос, где порыбачить, если большинство прудов находится в аренде.

штрафы вылов рыбы вылов раков рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
