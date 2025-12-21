Зимова заборона на вилов щуки — коли стартує та на скільки можуть оштрафувати рибалку

Чоловік тримає щуку. Фото: УНІАН

В Україні час від часу запроваджують сезонні заборони на вилов деяких видів водних мешканців. За ігнорування цих обмежень рибалкам загрожують великі штрафи.

Про те, коли в Україні стартує заборона на вилов щуки та на скільки штрафуватимуть порушників, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли стартує зимова заборона на вилов щуки

Згідно з Правилами любительського рибальства, з 15 лютого до 31 березня 2026 року в Україні діятиме тимчасова заборона на вилов щуки. Обмеження запроваджуються на період нересту, щоб зберегти популяцію щуки та дати їй можливість природно відновитися.

За словами іхтіологів, щука починає нереститися вже за температури води 3-5 градусів. Це одна з небагатьох риб, яка розмножується дуже рано — інколи ще під льодом.

Екологи наголошують, що щука відіграє важливу роль у водоймах. Як хижа риба, вона контролює чисельність дрібних і слабких риб, допомагаючи підтримувати екологічний баланс.

Яка відповідальність за вилов щуки у заборонений період

В Державній екологічній інспекції попереджають, що вилов щуки під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства. Відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за кожну незаконно виловлену щуку передбачено штраф у розмірі 3 468 гривень.

Які правила діють для рибалок узимку

Для рибалок-любителів також встановлені добові норми вилову. Зокрема, без обмежень за кількістю дозволено ловити атерину, уклейку, американського карликового сома, ротаня-головешку, сонячного окуня, тюльку та амурського чебачка.

Допустимі норми улову для рибалки на добу. Фото: Скриншот

Що стосується інших видів риби, то їх дозволено виловлювати не більше трьох кілограмів на добу, а також одну трофейну особину. Окремі норми передбачені й для водних безхребетних:

рапани — до 30 кілограмів;

раків можна добути до 30 штук;

двостулкових молюсків — до 5 кілограмів;

креветок — не більше одного кілограма на добу.

Крім того, в Україні продовжує діяти заборона на риболовлю в зимувальних ямах. Вона залишатиметься чинною до початку весняно-літнього нерестового періоду у 2026 році.

Раніше ми писали, що навіть узимку багато українців ходять на риболовлю, але при цьому не варто забувати про правила. У січні на водоймах діють тимчасові обмеження, а за їх порушення передбачені суттєві штрафи.

Також ми розповідали, що полювання цього сезону проводиться за правилами, визначеними наказом Міндовкілля від 9 червня 2025 року. У ньому чітко прописано, скільки тварин мисливець може добути за один день.