Україна
Полювання у 2026 році — які ліміти діятимуть в Україні

Полювання у 2026 році — які ліміти діятимуть в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:25
Скільки зайців, качок та фазанів дозволено вполювати в Україні за добу у 2026 році
Чоловік на полюванні. Фото: Pexels

Полювання — це комплекс дій, спрямованих на виявлення, переслідування та добування диких тварин і птахів, що живуть у природному середовищі. Оскільки безконтрольне полювання може призвести до зникнення окремих видів, в Україні діє низка законів, що регулюють цю діяльність.

Про те, скільки тварин та птахів можуть вполювати українці за день не порушуючи закон у 2026 році, розповіли в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Ліміти добування диких тварин взимку 2025-2026 років

Основні нормативні акти, які регулюють діяльність мисливців в Україні — це "Закон України про тваринний світ", "Закон України про мисливське господарство та полювання" та інші документи. Вони визначають, на яких тварин і птахів можна полювати, в який період року це дозволено, а також встановлюють сезонні обмеження та квоти на добування.

Згідно з наказом "Про затвердження лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день", встановлені максимальні добові норми для одного мисливця на мисливський сезон 2025-2026 років:

  1. Гуси — 3 шт.
  2. Качки — 5 шт.
  3. Лиска — 6 шт.
  4. Фазан — 3 шт.
  5. Кулики — 10 шт.
  6. Голуби — 10 шт.
  7. Перепілка — 15 шт.
  8. Куріпка сіра — 3 шт.
  9. Заєць-русак — 1 шт.
  10. Дикий кролик — 1 шт.
  11. Куниця кам’яна — 1 шт.
  12. Норець великий — 2 шт.
  13. Американська норка — 5 шт.
Полювання у 2026 році — які ліміти діятимуть в Україні - фото 1
Ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: Скриншот

Штрафи за порушення правил полювання

За недотримання правил полювання передбачена відповідальність згідно з частиною 1 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • для громадян — від 102 до 1 020 грн;
  • для посадових осіб — від 510 до 1 530 грн.

Крім того, порушнику доведеться сплатити компенсацію за незаконне добування тварин (крім видів, що внесені до Червоної книги України) згідно з затвердженими таксами

Полювання у 2026 році — які ліміти діятимуть в Україні - фото 2
Такси для відшкодування збитків для мисливців. Фото: Скриншот

У 2026 році за одне порушення розмір стягнення може сягати 80 тис. грн за одну особину. 

Раніше ми писали, що в Україні щороку встановлюють ліміти для мисливців. За порушення цих обмежень або відсутність потрібних документів українці можуть отримати штраф. 

Також ми розповідали, що протягом року на українських водоймах вводять тимчасові обмеження для рибалок. Наприклад, взимку стартує заборона на вилов щуки.  

тварини штрафи птиці покарання дикі тварини
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
