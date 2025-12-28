Рибалка на замерзлих водоймах — які правила та заборони діятимуть у 2026 році

Люди рибалять взимку. Фото: УНІАН

З приходом першого снігу та морозів багато українців починають готуватись до свого улюбленого заняття — зимової риболовлі. Однак, під час такого дозвілля на замерзлих водоймах, в першу чергу потрібно дбати про власну безпеку та здоров’я.

Про те, яких правил варто дотримуватись українцям перебуваючи на льоду та де заборонено рибалити у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яка товщина льоду вважається достатньою для зимової риболовлі

У Державному агентстві меліорації та рибного господарства у Донецькій області нагадують, що перед виходом на лід потрібно переконатися, що його товщина достатня. Вона може відрізнятися на різних ділянках водойми — особливо слабкий лід біля гирл річок і приток через течію. Безпечним лід вважається при температурі нижче 0:

для одного пішохода — не менше 7 см;

для групи людей — не менше 15 см.

Відстань між людьми повинна бути не менше 5 м, а при масовому катанні — товщина льоду має бути 25 см. Експерти пояснюють, що лід блакитного відтінку — найміцніший, білий — удвічі слабший, сірий — свідчить про наявність води всередині.

Щоб перевірити товщину, пробивайте лунки з обох боків маршруту переправи з відстанню до 5 м між ними, але ніколи не використовуйте для цього удари ногами — це небезпечно.

Що заборонено робити на замерзлих водоймах

Не виходьте на лід уночі або при плюсовій температурі. Не рибальте наодинці. Визначте небезпечні ділянки, такі як біля стоку води, очерету, кущів або куп водоростей, де лід може бути тонким або крихким. Також перебуваючи на замерзлій водоймі варто дотримуватись таких правил:

Не пробивайте лунки на переправах. Не рибальте далеко від берега або поблизу вимоїн. Уникайте товстого снігового покриву, під яким лід завжди слабший. Завжди майте палицю для перевірки льоду, мотузку довжиною 12–15 м та дошку або гілку на випадок непередбачуваної ситуації. Не пробивайте багато лунок в одному місці, залишаючи між ними 8–10 м, і не збирайтеся великими групами на невеликій ділянці. Якщо лід тріщить, повільно повертайтеся на берег, не відриваючи ніг від льоду. Переправляйтеся лише в спеціально обладнаних місцях. Не можна виходити на лід біля теплих струменів води, гирл річок, виходу стічних вод, при швидкій течії, там, де у кригу потрапили дерева або інші предмети, очерет, купи водоростей, на неоднорідному за кольором льоду, під час весняного танення снігу або різких коливань температури.

Що робити, якщо провалився під лід

Якщо ви провалилися під лід, зберігайте спокій і голосно кличте на допомогу. Широко розкиньте руки на краях пролому, уникайте занурення головою. Виходьте на лід тією ж стороною, де провалилися, лягаючи на нього грудьми й по черзі витягуючи ноги.

Після виходу відкотіться від ополонки та рухайтеся повзком у напрямку перевіреного льоду. На березі переодягніться в сухий одяг, робіть розігрівальні вправи та не давайте собі заснути.

Якщо провалився інший, викличте "101" і попередьте потерпілого, що йдете на допомогу. Подайте предмет для витягування, такий як палиця, мотузка або шарф, наближатись до ополонки слід повзком. Витягнувши потерпілого, повзком повертайтеся на берег.

Перебуваючи в безпечному місці викликайте "швидку" та надайте першу допомогу: обережно зігрівайте, загорніть у ковдру або сухий одяг, масажуйте кінцівки, розведіть багаття. Не грійте різко і не занурюйте у гарячу воду, алкоголь також давати заборонено.

Де риболовля на льоду заборонена у 2026 році

В Держрибагентстві нагадують, що з 1 листопада 2025 року діє осінньо-зимова заборона на лов риби у зимувальних ямах до початку нересту 2026 року. Це робиться для охорони водних ресурсів та створення сприятливих умов для зимівлі риби.

Територіальні органи видали списки заборонених місць. Поза межами зимувальних ям рибалити можна:

на льоду — зимовими вудками та жерлицями;

без льоду — нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгом з будь-якими приманками.

Під час льодоставу до весняного скресання заборонено використовувати гачки довжиною понад 10 мм від цівки до кінчика.

