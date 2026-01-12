Зимова риболовля — правила, обмеження та штрафи у 2026 році

Люди ловлять рибу взимку. Фото: Новини.LIVE

З настанням стійких морозів та утворенням льоду на водоймах в Україні розпочинається сезон зимової риболовлі. Водночас фахівці наголошують, що вихід на кригу завжди пов’язаний із ризиком і потребує особливої обережності.

Про те, які обмеження та правила діють під час зимової риболовлі в Україні у 2026 році, розповіли в Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Правила поведінки на кризі під час зимової риболовлі у 2026 році

Перед виходом на лід рибалкам радять обов’язково перевіряти його міцність, адже зовнішній вигляд льоду може бути оманливим. Безпечною вважається товщина льоду не менше 7 см для однієї людини та щонайменше 15 см — для групи осіб.

Під час риболовлі на льоду необхідно тримати дистанцію. Лунки не слід робити ближче ніж на 5–6 метрів одна від одної, оскільки їх скупчення послаблює кригу. Також не рекомендується збиратися великими компаніями, особливо коли лід лише формується.

У Держрибагентстві окремо застерігають від вживання алкоголю під час зимової риболовлі. Спиртне знижує здатність адекватно оцінювати небезпеку та пришвидшує переохолодження організму.

Крім того, правилами любительського рибальства заборонено пересування автотранспорту по льоду рибогосподарських водойм. Виняток — лише спеціально облаштовані льодові переправи.

Заборона на вилов риби у зимувальних ямах

В Держрибагентстві нагадують, що з 1 листопада 2025 року на більшості водойм України діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нересту у 2026 році.

Мета обмежень — зберегти водні біоресурси та забезпечити нормальну зимівлю риби. Межі заборонених ділянок визначені окремими наказами територіальних підрозділів агентства.

Поза межами зимувальних ям риболовля дозволена. Під час льодоставу можна використовувати зимові вудки та жерлиці, а за відсутності льоду — поплавкові, донні снасті, спінінг або нахлист. Водночас від моменту встановлення льоду і до його танення заборонено застосовувати гачки довші за 10 мм.

Заборона на вилов раків у 2026 році

Також у зимовий період діє заборона на вилов раків. У 2025–2026 роках заборона триватиме:

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — на всіх водоймах України;

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах.

Окремо зазначається, що широкопалий рак, занесений до Червоної книги України, перебуває під повною охороною, і його вилов заборонений упродовж усього року.

Які штрафи загрожують рибалкам у 2026 році

В Київському рибоохоронному патрулі нагадують, що добова норма вилову для одного рибалки становить до 3 кг риби та не більше 30 раків. Дозволяється використання вудок із загальною кількістю до 5 гачків або спінінга.

Водночас суворо заборонені браконьєрські методи лову — із застосуванням вибухівки, отруйних речовин, електроструму, сіток, багріння чи інших способів, що шкодять довкіллю.

Заборонені знаряддя лову риби. Фото: Скриншот

За порушення правил передбачено штраф до 680 грн із конфіскацією снастей та улову. Якщо завдано значної шкоди, можливе кримінальне покарання — штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Також порушники зобов’язані відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену рибу чи рака.

