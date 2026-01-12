Зимняя рыбалка — правила, ограничения и штрафы в 2026 году

Люди ловят рыбу зимой. Фото: Новости.LIVE

С наступлением устойчивых морозов и образованием льда на водоемах в Украине начинается сезон зимней рыбалки. В то же время специалисты отмечают, что выход на лед всегда связан с риском и требует особой осторожности.

О том, какие ограничения и правила действуют во время зимней рыбалки в Украине в 2026 году, рассказали в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Правила поведения на льду во время зимней рыбалки в 2026 году

Перед выходом на лед рыбакам советуют обязательно проверять его прочность, ведь внешний вид льда может быть обманчивым. Безопасной считается толщина льда не менее 7 см для одного человека и не менее 15 см — для группы лиц.

Во время рыбалки на льду необходимо держать дистанцию. Лунки не следует делать ближе чем на 5-6 метров друг от друга, поскольку их скопление ослабляет лед. Также не рекомендуется собираться большими компаниями, особенно когда лед только формируется.

В Госрыбагентстве отдельно предостерегают от употребления алкоголя во время зимней рыбалки. Спиртное снижает способность адекватно оценивать опасность и ускоряет переохлаждение организма.

Кроме того, правилами любительского рыболовства запрещено передвижение автотранспорта по льду рыбохозяйственных водоемов. Исключение — только специально оборудованные ледовые переправы.

Запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах

В Госрыбагентстве напоминают, что с 1 ноября 2025 года на большинстве водоемов Украины действует осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Он продлится до начала нереста в 2026 году.

Цель ограничений — сохранить водные биоресурсы и обеспечить нормальную зимовку рыбы. Границы запрещенных участков определены отдельными приказами территориальных подразделений агентства.

За пределами зимовальных ям рыбалка разрешена. Во время ледостава можно использовать зимние удочки и жерлицы, а при отсутствии льда — поплавочные, донные снасти, спиннинг или нахлыст. В то же время с момента установления льда и до его таяния запрещено применять крючки длиннее 10 мм.

Запрет на вылов раков в 2026 году

Также в зимний период действует запрет на вылов раков. В 2025-2026 годах запрет будет продолжаться:

с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — на всех водоемах Украины;

с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Отдельно отмечается, что широкопалый рак, занесенный в Красную книгу Украины, находится под полной охраной, и его вылов запрещен в течение всего года.

Какие штрафы грозят рыбакам в 2026 году

В Киевском рыбоохранном патруле напоминают, что суточная норма вылова для одного рыбака составляет до 3 кг рыбы и не более 30 раков. Разрешается использование удочек с общим количеством до 5 крючков или спиннинга.

В то же время строго запрещены браконьерские методы ловли — с применением взрывчатки, ядовитых веществ, электротока, сетей, багрения или других способов, которые вредят окружающей среде.

Запрещенные орудия лова рыбы. Фото: Скриншот

За нарушение правил предусмотрен штраф до 680 грн с конфискацией снастей и улова. Если нанесен значительный ущерб, возможно уголовное наказание — штраф от 17 до 85 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы до трех лет. Также нарушители обязаны возместить ущерб за каждую незаконно выловленную рыбу или рака.

