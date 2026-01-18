Видео
Главная Экономика Зимняя рыбалка — без чего можно получить штраф в 2026 году

Зимняя рыбалка — без чего можно получить штраф в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 19:15
Рыбалка зимой — что нужно взять с собой, чтобы не получить штраф в 2026
Мужчины ловят рыбу на льду. Фото: УНИАН

Зимняя рыбалка — это сезонное хобби многих украинцев, но вместе с яркими эмоциями она требует соблюдения четких правил. Даже в холодный сезон рыбакам следует помнить, что нарушение норм может обернуться немалым штрафом.

О том, без чего можно получить штраф на зимней рыбалке в 2026 году, рассказали в Госрыбагентстве.

Читайте также:

Без чего рыбака могут оштрафовать зимой 2026 года

Любительский лов рыбы разрешен удочками или спиннингами с любой наживкой — искусственной или естественной. В то же время действуют ограничения:

  • не более 7 крючков на одного человека;
  • суточная норма вылова — до 3 кг рыбы;
  • дополнительно разрешается одна рыбина, если она больше минимально допустимого размера;
  • с момента, когда водоем покрывается льдом, и до его полного таяния — запрещается использовать снасти с крючками, у которых расстояние от основания крючка до острия больше 10 миллиметров

В Госрыбагентстве напоминают, что рыбак должен иметь линейку или другой измерительный инструмент, чтобы проверять длину пойманной рыбы и не нарушать закон.

Зимняя рыбалка — без чего можно получить штраф в 2026 году - фото 1
Минимально разрешенные для вылова размеры рыбы. Фото: Скриншот
Зимняя рыбалка — без чего можно получить штраф в 2026 году - фото 2
Минимально разрешенные для вылова размеры рыбы. Фото: Скриншот


Какие штрафы предусмотрены в 2026 году

Согласно части 3 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил рыболовства, в частности ловля в запрещенных местах, превышение количества крючков или вылов чрезмерного количества рыбы, предусмотрено: предупреждение или штраф от 34 до 170 гривен.

За грубые нарушения — использование запрещенных орудий лова, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, а также значительное превышение норм вылова (ч. 4 статьи 85 КУоАП): штраф от 340 до 680 гривен с возможной конфискацией снастей.

Кроме этого, инспекторы рыбоохраны начисляют убытки за каждую незаконно выловленную рыбу по специальным таксам. В случае существенного вреда водным биоресурсам возможно уголовное производство.

В таких случаях, по ст. 249 Уголовного кодекса Украины, штраф может составлять от 17 000 до 51 000 гривен, а в отдельных случаях — до 85 000 гривен или даже ограничение, или лишение свободы с конфискацией улова и орудий лова.

Ранее мы писали, что когда водоемы покрываются льдом и устанавливаются морозы, в Украине начинается период зимней рыбалки. Однако специалисты предостерегают, что выход на лед — это опасно, а потому следует быть максимально внимательными.

Также мы рассказывали, что спиннинг — это распространенный способ рыбалки, когда приманку забрасывают в воду и ведут ее для привлечения рыбы. Чаще всего так ловят хищников, в частности щуку или судака. Этот метод разрешен, но предусматривает определенные правила, которые необходимо соблюдать.

правила штрафы вылов рыбы рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
