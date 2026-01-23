Можна залишитись "без вудки" — чому конфіскують снасті рибалок у 2026 році

Люди на зимовій рибалці. Фото: УНІАН

Незаконний вилов риби й надалі залишається серйозною проблемою для України. Окрім значних штрафів і відшкодування збитків, інколи рибалкам загрожує й конфіскація снастей та улову.

Про те, чому у рибалок можуть конфіскувати снасті у 2026 році, пояснили в Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Кабінет Міністрів України постановою №1042 затвердив нові такси для розрахунку збитків за незаконний вилов, знищення або пошкодження водних біоресурсів. Сума шкоди нараховується за кожен незаконно добутий екземпляр, незалежно від його розміру чи ваги.

Зокрема, за одну незаконно виловлену рибину або рака доведеться сплатити:

сом — 5 117 грн;

рак — 3 332 грн;

щука — 3 468 грн;

сазан — 3 706 грн;

судак — 3 587 грн;

окунь — 3 162 грн;

форель — 7 225 грн;

лящ і білизна — по 1 649 грн;

лин і головень — по 1 598 грн;

товстолоб і білий амур — по 3 638 грн;

плітка, краснопірка та плоскирка — по 1 564 грн;

синець, чехоня, карась сріблястий, рибець звичайний — по 1 581 грн.

Такси для відшкодування збитків за незаконний вилов риби. Фото: Скриншот

Окрім відшкодування збитків, порушникам загрожують штрафи. За звичайне порушення правил рибальства передбачене попередження або штраф від 34 до 170 гривень.

Чому у рибалки можуть конфіскувати снасті у 2026 році

Конфіскація снастей передбачена у разі грубого порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). До таких дій належать:

лов риби під час нерестової заборони;

застосування способів лову, що призводять до масового знищення риби;

рибальство у заборонених місцях — на зимувальних ямах, у заповідниках, заказниках та інших охоронюваних акваторіях;

використання заборонених знарядь лову — сіток, ятерів, павуків, електровудок, острог, вибухових або отруйних речовин.

У таких випадках порушнику загрожує штраф від 340 до 680 гривень, а також обов’язкова конфіскація незаконно добутих водних біоресурсів і всіх засобів вчинення правопорушення, незалежно від їх вартості.

Закон також забороняє виготовлення, зберігання, рекламу та продаж заборонених знарядь лову. За це передбачений окремий штраф у розмірі 1 700 гривень.

У разі, якщо незаконний промисел завдав істотної шкоди, настає кримінальна відповідальність. Порушникам загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до трьох років.

Якщо ж незаконний вилов здійснювався із застосуванням вибухівки, отруйних речовин, електроструму або повторно, покарання посилюється — штраф до 85 000 гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.

