Можно остаться "без удочки" — почему конфискуют снасти рыбаков в 2026 году

Люди на зимней рыбалке. Фото: УНИАН

Незаконный вылов рыбы и в дальнейшем остается серьезной проблемой для Украины. Кроме значительных штрафов и возмещения убытков, иногда рыбакам грозит и конфискация снастей и улова.

О том, почему у рыбаков могут конфисковать снасти в 2026 году, объяснили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Реклама

Читайте также:

Какие штрафы грозят рыбакам в 2026 году

Кабинет Министров Украины постановлением №1042 утвердил новые таксы для расчета убытков за незаконный вылов, уничтожение или повреждение водных биоресурсов. Сумма ущерба начисляется за каждый незаконно добытый экземпляр, независимо от его размера или веса.

В частности, за одну незаконно выловленную рыбу или рака придется заплатить:

сом — 5 117 грн;

рак — 3 332 грн;

щука — 3 468 грн;

сазан — 3 706 грн;

судак — 3 587 грн;

окунь — 3 162 грн;

форель — 7 225 грн;

лещ и белька — по 1 649 грн;

линь и голавль — по 1 598 грн;

толстолоб и белый амур — по 3 638 грн;

плотва, красноперка и плоскирка — по 1 564 грн;

синец, чехонь, карась серебристый, рыбец обыкновенный — по 1 581 грн.

Такси для возмещения убытков за незаконный вылов рыбы. Фото: Скриншот

Кроме возмещения убытков, нарушителям грозят штрафы. За обычное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или штраф от 34 до 170 гривен.

Почему у рыбака могут конфисковать снасти в 2026 году

Конфискация снастей предусмотрена в случае грубого нарушения правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП). К таким действиям относятся:

лов рыбы во время нерестового запрета;

применение способов ловли, приводящих к массовому уничтожению рыбы;

рыболовство в запрещенных местах — на зимовальных ямах, в заповедниках, заказниках и других охраняемых акваториях;

использование запрещенных орудий лова — сетей, ятеров, пауков, электроудочек, острог, взрывчатых или ядовитых веществ.

В таких случаях нарушителю грозит штраф от 340 до 680 гривен, а также обязательная конфискация незаконно добытых водных биоресурсов и всех средств совершения правонарушения, независимо от их стоимости.

Закон также запрещает изготовление, хранение, рекламу и продажу запрещенных орудий лова. За это предусмотрен отдельный штраф в размере 1 700 гривен.

В случае, если незаконный промысел нанес существенный вред, наступает уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до трех лет.

Если же незаконный вылов осуществлялся с применением взрывчатки, ядовитых веществ, электротока или повторно, наказание ужесточается — штраф до 85 000 гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что спиннинг — это удобный и распространенный способ рыбалки, который заключается в забросе и плавном ведении приманки в воде. Чаще всего его применяют для ловли хищной рыбы, в частности щуки или судака. Однако его использование предполагает определенные правила, которых стоит придерживаться.

Также мы рассказывали, что зимняя рыбалка привлекает многих любителей отдыха на водоемах, но требует внимательного отношения к установленным требованиям. Даже зимой несоблюдение правил может привести к серьезным штрафам.