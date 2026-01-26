Новые ограничения для рыбаков — за что будут штрафовать в феврале 2026 года

Мужчины рыбачат на льду. Фото: УНИАН

В Украине регулярно вводят временные ограничения на вылов рыбы, чтобы сохранить ее популяцию. Нарушение этих правил может стоить рыбакам немалых денег.

О том, какой новый запрет будет действовать для рыбаков с февраля 2026 года, отмечается на Правительственном портале.

Реклама

Читайте также:

Что будет запрещено делать рыбакам с февраля 2026 года

В соответствии с Правилами любительского рыболовства, с 15 февраля по 31 марта на всех рыбохозяйственных водоемах Украины действует полный запрет на вылов щуки. Ограничение связано с периодом нереста этой рыбы.

Щука — одна из самых популярных рыб среди любителей рыбалки. В то же время она нерестится очень рано — уже при температуре воды 3-5 градусов. Это происходит значительно раньше, чем у большинства других видов рыб. Именно поэтому щуку необходимо защищать не только во время нереста, но и в период подготовки к нему.

Перед нерестом рыба мигрирует к местам размножения. В это время она особенно уязвима и легко становится добычей, поэтому нуждается в дополнительной охране.

На сколько могут оштрафовать за вылов щуки во время нереста

Согласно ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконный вылов щуки в запрещенный период предусмотрена ответственность — от административной до уголовной. За обычное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или штраф:

для граждан — от 34 до 170 гривен;

для должностных лиц — от 170 до 510 гривен.

Значительно строже наказывается грубое нарушение правил рыболовства. К нему относятся, в частности, ловля рыбы с применением электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, огнестрельного оружия, запрещенных или промышленных орудий лова без разрешения, а также превышение установленных лимитов или суточной нормы вылова. В таких случаях штрафы составляют:

для граждан — от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий лова и незаконно добытых водных биоресурсов (или без таковой);

для должностных лиц — от 510 до 850 гривен также с возможностью конфискации.

Кроме этого, нарушитель обязан возместить причиненный ущерб. Сумма компенсации за одну незаконно выловленную щуку составляет 3 468 гривен.

Рыбаков призывают соблюдать установленные правила. Если щука случайно попала на крючок во время ловли другой рыбы, ее нужно как можно быстрее и осторожнее отпустить обратно в воду.

Какие еще запреты будут действовать для рыбаков в феврале

На водоемах Украины также действует запрет на рыбалку в пределах зимовальных ям — мест, где рыба переживает холодное время года. Перечни таких участков и их границы утверждены приказами территориальных подразделений Госрыбагентства и обнародованы на официальных ресурсах.

Кроме того, в большинстве регионов с декабря по июнь запрещен вылов раков. Ограничения действуют в период их спаривания, развития икры и первой линьки.

Ранее мы писали, что незаконный вылов рыбы до сих пор является большой проблемой в Украине. За нарушение рыбакам грозят не только штрафы и возмещение убытков, а иногда и изъятие снастей и улова.

Также мы рассказывали, что зимняя рыбалка популярна среди украинцев, но она требует строгого соблюдения правил. Даже зимой нарушение норм может привести к серьезным штрафам.