Правила рыбалки — за какой улов можно получить штраф в феврале

Правила рыбалки — за какой улов можно получить штраф в феврале

Дата публикации 26 января 2026 19:20
Новые ограничения для рыбаков — за что будут штрафовать в феврале 2026 года
Мужчины рыбачат на льду. Фото: УНИАН

В Украине регулярно вводят временные ограничения на вылов рыбы, чтобы сохранить ее популяцию. Нарушение этих правил может стоить рыбакам немалых денег.

О том, какой новый запрет будет действовать для рыбаков с февраля 2026 года, отмечается на Правительственном портале.

Что будет запрещено делать рыбакам с февраля 2026 года

В соответствии с Правилами любительского рыболовства, с 15 февраля по 31 марта на всех рыбохозяйственных водоемах Украины действует полный запрет на вылов щуки. Ограничение связано с периодом нереста этой рыбы.

Щука — одна из самых популярных рыб среди любителей рыбалки. В то же время она нерестится очень рано — уже при температуре воды 3-5 градусов. Это происходит значительно раньше, чем у большинства других видов рыб. Именно поэтому щуку необходимо защищать не только во время нереста, но и в период подготовки к нему.

Перед нерестом рыба мигрирует к местам размножения. В это время она особенно уязвима и легко становится добычей, поэтому нуждается в дополнительной охране.

На сколько могут оштрафовать за вылов щуки во время нереста

Согласно ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконный вылов щуки в запрещенный период предусмотрена ответственность — от административной до уголовной. За обычное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или штраф:

  • для граждан — от 34 до 170 гривен;
  • для должностных лиц — от 170 до 510 гривен.

Значительно строже наказывается грубое нарушение правил рыболовства. К нему относятся, в частности, ловля рыбы с применением электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, огнестрельного оружия, запрещенных или промышленных орудий лова без разрешения, а также превышение установленных лимитов или суточной нормы вылова. В таких случаях штрафы составляют:

  • для граждан — от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий лова и незаконно добытых водных биоресурсов (или без таковой);
  • для должностных лиц — от 510 до 850 гривен также с возможностью конфискации.

Кроме этого, нарушитель обязан возместить причиненный ущерб. Сумма компенсации за одну незаконно выловленную щуку составляет 3 468 гривен.

Рыбаков призывают соблюдать установленные правила. Если щука случайно попала на крючок во время ловли другой рыбы, ее нужно как можно быстрее и осторожнее отпустить обратно в воду.

Какие еще запреты будут действовать для рыбаков в феврале

На водоемах Украины также действует запрет на рыбалку в пределах зимовальных ям — мест, где рыба переживает холодное время года. Перечни таких участков и их границы утверждены приказами территориальных подразделений Госрыбагентства и обнародованы на официальных ресурсах.

Кроме того, в большинстве регионов с декабря по июнь запрещен вылов раков. Ограничения действуют в период их спаривания, развития икры и первой линьки.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
