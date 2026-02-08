Зимова риболовля у лютому — де не варто “бурити лунки” та які штрафи загрожують порушникам

Чоловіки рибалять на льоду. Фото: УНІАН

Навіть у холодну пору року багато українців не відмовляються від риболовлі. Проте взимку важливо дотримуватися правил, адже у лютому на більшості водойм країни діють сезонні обмеження. Їх порушення може обернутися штрафами.

Про те, за що штрафують рибалок у лютому 2026 року та скільки доведеться заплатити порушнику, повідомили в Державній екологічній інспекції України.

Де заборонено ловити рибу в лютому

З пониженням температури риба концентрується у найглибших частинах водойм — так званих зимувальних ямах, де вона переживає холодний період у малорухливому стані. Саме тому в цей час вона є особливо незахищеною.

В Україні з 1 листопада 2025 року і до початку весняно-літнього нересту 2026 року діє повна заборона на вилов риби в межах таких ділянок.

Рибалити дозволяється виключно за межами зимувальних ям і лише із застосуванням дозволених снастей: зимових вудок, жерлиць, донних або поплавкових вудок. При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку.

На скільки штрафують порушників

Варто зважати на відповідальність за порушення правил:

ігнорування заборони на лов — адміністративний штраф у межах 34–170 грн;

використання заборонених засобів лову — штраф від 340 до 680 грн із обов’язковим вилученням снастей, засобів лову та незаконно добутих водних біоресурсів.

Відповідно до статті 249 Кримінального кодексу України, незаконний промисловий вилов, що завдав значної шкоди, карається штрафом від 17 000 до 85 000 грн або обмеженням волі строком до трьох років.

Додаткові правила, які мають знати рибалки

У Київському рибоохоронному патрулі нагадують про норми, встановлені правилами любительського та спортивного рибальства:

добова норма вилову не може перевищувати 3 кг риби та 30 раків на одну особу;

дозволяється риболовля будь-якими видами вудок (до 7 гачків) або спінінгом — як із берега, так і з човна.

Категорично заборонено застосовувати способи, що завдають істотної шкоди довкіллю. Йдеться про використання вибухових, хімічних і отруйних речовин, електроструму, колючих снастей, вогнепальної зброї (окрім гарпунів для підводного полювання), промислових сіток, багріння, а також про зведення гаток, запруд чи штучне осушення водойм.

Раніше ми писали, що незаконна риболовля досі є великою проблемою в Україні. Для запобігання цьому явищу, окрім штрафів і відшкодування збитків, у рибалок інколи можуть конфіскувати снасті й улов.

Також ми розповідали, що зимова риболовля дуже популярна серед українців. Але треба пам’ятати про правила, щоб не мати проблем із законом. Наприклад, пійману рибу можна використовувати виключно для власних потреб — продавати її не можна.