Штрафы для рыбаков — можно ли продавать свой улов в 2026 году

Зимняя рыбалка остается одним из любимых видов отдыха для многих украинцев. Но стоит помнить о важных правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с законом.

О том, могут ли украинцы продавать собственноручно пойманную рыбу в 2026 году, объяснили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

Какой штраф грозит украинцам за попытку продать собственный улов в 2026 году

Рыба, которую продают предприниматели или физические лица, должна быть добыта легальным путем или выращена в специальных условиях, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

Согласно части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в 2026 году за незаконную торговлю рыбой можно получить штраф от 510 до 1 700 гривен с конфискацией улова или без таковой.

Важно помнить, что даже рыба, выловленная во время любительского или спортивного рыболовства, может быть использована только для личных нужд. Продажа такой рыбы является запрещенной.

Какие еще ограничения действуют для рыбаков в 2026 году

Во время рыбалки, украинцы должны иметь с собой средство для измерения размера рыбы. Если она не достигла минимальных размеров, ее нужно отпустить.

В 2026 году минимальные размеры для наиболее популярных видов рыбы следующие:

сиг — 25 см;

сом — 80 см;

щука — 50 см;

судак — 42 см;

синец — 22 см;

белька — 30 см;

голавль, чехонь — 24 см;

линь, форель ручьевая, рыбец — 20 см;

плотва, тарань — 18 см (в Днепровских водохранилищах);

рак — 11 см (в Днепровских водохранилищах), 10 см (в других водах);

лещ и карп — 35 см (в Днепровских водохранилищах), 30 см (в других водоемах);

белый амур и толстолоб — 60 см (в Днепровских водохранилищах), 40 см (в других водах).

Для других видов рыбы (кроме занесенных в Красную книгу) размеры не ограничиваются. На одного рыбака разрешено использовать до семи крючков. Суточная норма вылова — не более 3 кг рыбы и один крупный экземпляр, если его размер превышает минимально допустимый.

