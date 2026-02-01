Відео
Головна Економіка Рибалка у 2026 році — чи оштрафують за спробу продати свій улов

Рибалка у 2026 році — чи оштрафують за спробу продати свій улов

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 20:10
Штрафи для рибалок — чи можна продавати свій улов у 2026 році
Риба лежить на льоду біля намету рибалки. Фото: УНІАН

Зимова риболовля залишається одним з улюблених видів відпочинку для багатьох українців. Але варто пам’ятати про важливі правила, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути проблем із законом.

Про те, чи можуть українці продавати власноруч пійману рибу у 2026 році, пояснили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Читайте також:

Який штраф загрожує українцям за спробу продати власний улов у 2026 році 

Риба, яку продають підприємці чи фізичні особи, повинна бути добута легальним шляхом або вирощена в спеціальних умовах, що має бути підтверджено відповідними документами.

Згідно з частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у 2026 році за незаконну торгівлю рибою можна отримати штраф від 510 до 1 700 гривень з конфіскацією улову або без такої

Важливо пам'ятати, що навіть риба, виловлена під час любительського або спортивного рибальства, може бути використана тільки для особистих потреб. Продаж такої риби є забороненим.

Які ще обмеження діють для рибалок у 2026 році

Під час риболовлі, українці повинні мати з собою засіб для вимірювання розміру риби. Якщо вона не досягла мінімальних розмірів, її потрібно відпустити.

У 2026 році мінімальні розміри для найбільш популярних видів риби такі:

  • сиг — 25 см;
  • сом — 80 см;
  • щука — 50 см;
  • судак — 42 см;
  • синець — 22 см;
  • білизна — 30 см;
  • головень, чехоня — 24 см;
  • лин, форель струмкова, рибець — 20 см;
  • плітка, тарань — 18 см (у Дніпровських водосховищах);
  • рак — 11 см (у Дніпровських водосховищах), 10 см (в інших водах);
  • лящ і короп — 35 см (у Дніпровських водосховищах), 30 см (в інших водоймах);
  • білий амур і товстолоб — 60 см (у Дніпровських водосховищах), 40 см (в інших водах).

Для інших видів риби (окрім занесених до Червоної книги) розміри не обмежуються. На одного рибалку дозволено використовувати до семи гачків. Добова норма вилову — не більше 3 кг риби й один великий екземпляр, якщо його розмір перевищує мінімально допустимий.

Раніше ми писали, що незаконна риболовля й досі є великою проблемою в Україні. За такі дії передбачені не лише великі штрафи та компенсація за завдану шкоду. В окремих випадках у порушників можуть забрати рибальське спорядження і весь улов.

Також ми розповідали, що щоб захистити рибні ресурси, в Україні періодично вводять заборони та обмеження на вилов риби. Ігнорування цих вимог може обернутися для рибалок серйозними штрафами.

штраф вилов риби покарання риба риболовля
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
