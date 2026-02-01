Штрафи для рибалок — чи можна продавати свій улов у 2026 році

Рибалка у 2026 році — чи оштрафують за спробу продати свій улов
Зимова риболовля залишається одним з улюблених видів відпочинку для багатьох українців. Але варто пам’ятати про важливі правила, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути проблем із законом.
Про те, чи можуть українці продавати власноруч пійману рибу у 2026 році, пояснили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.
Який штраф загрожує українцям за спробу продати власний улов у 2026 році
Риба, яку продають підприємці чи фізичні особи, повинна бути добута легальним шляхом або вирощена в спеціальних умовах, що має бути підтверджено відповідними документами.
Згідно з частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у 2026 році за незаконну торгівлю рибою можна отримати штраф від 510 до 1 700 гривень з конфіскацією улову або без такої.
Важливо пам'ятати, що навіть риба, виловлена під час любительського або спортивного рибальства, може бути використана тільки для особистих потреб. Продаж такої риби є забороненим.
Які ще обмеження діють для рибалок у 2026 році
Під час риболовлі, українці повинні мати з собою засіб для вимірювання розміру риби. Якщо вона не досягла мінімальних розмірів, її потрібно відпустити.
У 2026 році мінімальні розміри для найбільш популярних видів риби такі:
- сиг — 25 см;
- сом — 80 см;
- щука — 50 см;
- судак — 42 см;
- синець — 22 см;
- білизна — 30 см;
- головень, чехоня — 24 см;
- лин, форель струмкова, рибець — 20 см;
- плітка, тарань — 18 см (у Дніпровських водосховищах);
- рак — 11 см (у Дніпровських водосховищах), 10 см (в інших водах);
- лящ і короп — 35 см (у Дніпровських водосховищах), 30 см (в інших водоймах);
- білий амур і товстолоб — 60 см (у Дніпровських водосховищах), 40 см (в інших водах).
Для інших видів риби (окрім занесених до Червоної книги) розміри не обмежуються. На одного рибалку дозволено використовувати до семи гачків. Добова норма вилову — не більше 3 кг риби й один великий екземпляр, якщо його розмір перевищує мінімально допустимий.
