Рибалок попередили про нові обмеження — за що штрафуватимуть до кінця березня

Для збереження різномаїття водних біоресурсів, в Україні час від часу запроваджують обмеження на вилов деяких видів риби. Одна з таких заборон стартувала сьогодні, 15 лютого.

Про те, які нові обмеження для рибалок запровадили з 15 лютого та який штраф загрожує порушникам, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Що заборонено робити рибалкам з 15 лютого

Згідно з Правилами любительського рибальства, з цієї дати у всіх рибогосподарських водоймах країни забороняється ловити щуку під час її переднерестової активності та безпосередньо в період нересту.

Щука є однією з перших хижих риб, яка починає нереститися вже при температурі води близько +3–5 градусів. У цей час вона масово мігрує на мілководдя, де відбувається дозрівання ікри та молок.

Екологи наголошують, що саме під час нересту щука стає особливо вразливою до вилову. Надмірне або незаконне вилучення риби в цей період може призвести до суттєвого зменшення її популяції.

"Нерест — це критично важливий період для відновлення водних біоресурсів. Прошу рибалок із розумінням поставитися до встановлених обмежень, адже збереження й примноження популяцій цих аборигенних прісноводних хижаків — наша спільна справа", — наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Варто також зазначити, що щука відіграє важливу роль у природних екосистемах, оскільки регулює чисельність дрібної та ослабленої риби, підтримуючи баланс у водоймах.

На скільки штрафуватимуть рибалок за вилов щуки в період нересту

За порушення правил рибальства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність:

за незначне порушення (ч. 3 ст. 85 КУпАП) — попередження або штраф у розмірі від 34 до 170 гривень;

за грубе порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) — штраф від 340 до 680 гривень із конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних ресурсів;

кримінальна відповідальність (ст. 249 ККУ) настає у разі заподіяння істотної шкоди та передбачає штраф від 17 000 до 85 000 гривень або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

Окрім штрафів, порушник зобов’язаний компенсувати збитки за кожну незаконно виловлену особину. Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України №1042, сума відшкодування за одну щуку становить 3 468 гривень.

Заборона на вилов щуки діятиме до 31 березня 2026 року. Також екологи нагадують, що до початку весняно-літньої нерестової кампанії продовжує діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах, де риба збирається для переживання холодного періоду.

