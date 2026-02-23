Видео
Україна
Видео

Весенний сезон с новыми штрафами — за что будут наказывать рыбаков в 2026

Весенний сезон с новыми штрафами — за что будут наказывать рыбаков в 2026

Дата публикации 23 февраля 2026 19:20
Нерестовый запрет на вылов рыбы в 2026 году — когда стартуют жесткие ограничения на водоемах
Мужчина рыбачит с берега. Фото: УНИАН

Весна это важный период для рыбы и граждан, которые занимаются ее выловом. В это время к уже действующим осенне-зимним ограничениям добавляются новые — нерестовые запреты. Поэтому, чтобы не получить большой штраф, рыбакам нужно знать, когда и какие виды запрещено ловить.

О том, то какие ограничения будут действовать для рыбаков этой весной и на сколько будут штрафовать нарушителей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Правила любительского рыболовства".

Ограничения для рыбаков весной 2026 года

В Украине действуют определенные сроки запрета на вылов рыбы, которые направлены на сохранение водных биоресурсов и поддержание естественного баланса в водоемах. Основным периодом ограничений является нерест — время, когда рыба размножается. Он продолжается:

  • на реках и их притоках — с 1 апреля до 30 мая.
  • в водохранилищах, озерах и заливах — с 1 апреля до 19 июня;

Кроме этого, предусмотрено и зимнее ограничение на вылов рыбы в зимовальных ямах: оно действует с 1 ноября и до начала нерестового сезона. Также установлены специальные запреты для отдельных видов рыбы. В частности, вылов щуки запрещен с 15 февраля по 31 марта.

Несоблюдение этих требований может иметь серьезные последствия: нарушителям грозят штрафы, а в отдельных случаях — даже уголовная ответственность. Отдельно действует запрет на вылов раков — он длится до 30 июня. После завершения этого периода разрешается вылавливать не более 30 раков в сутки на одного человека.

Нормы вылова для рыбаков весной 2026 года

Правила любительского рыболовства в Украине также определяют четкие нормы вылова, чтобы избежать истощения рыбных запасов. В частности, на одного человека установлен суточный лимит — до 3 кг рыбы одного вида.

Нормы вылова для рыбаков в сутки. Фото: Скриншот

В то же время разрешается вылов одной крупной трофейной рыбы сверх установленной нормы. Например, это может быть сом, длина которого должна составлять не менее 60-80 см.

В период нереста действуют дополнительные ограничения по способам рыбалки. Разрешено использовать только одну удочку с максимум двумя крючками или спиннинг с одной наживкой. Рыбачить в это время можно исключительно с берега — это правило призвано минимизировать вмешательство в процесс размножения рыбы.

После завершения нерестового запрета требования несколько ослабляются: разрешается использовать до 7 крючков на одного рыбака.

Какие штрафы грозят рыбакам в 2026 году

За нарушение установленных правил предусмотрены конкретные штрафы. В частности, за незаконный вылов щуки в период запрета придется заплатить 3 468 грн, а также возможны дополнительные санкции. За каждого незаконно выловленного рака предусмотрен штраф в размере 3 332 грн.

Кроме того, введена норма прилова — это доля рыбы, которая не соответствует установленным минимальным размерам. Она не должна превышать 10% от общего улова.

Ранее мы писали, что пойманную рыбу разрешено использовать только для собственного потребления. Продавать ее нельзя.

Также мы рассказывали, что подводная охота — это довольно необычный вид спорта, популярный в разных странах. Его суть в том, что человек погружается под воду, задерживает дыхание и с помощью специального ружья ловит рыбу. Однако заниматься таким отдыхом нужно с соблюдением действующих правил.

штраф вылов рыбы вылов раков рыба рыбалка нерест
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
