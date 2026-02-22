Видео
Україна
Видео

Подводная охота в Украине — на сколько и за что штрафуют в 2026 году

Подводная охота в Украине — на сколько и за что штрафуют в 2026 году

Дата публикации 22 февраля 2026 18:05
Подводная охота — можно ли "рыбачить с ружьем" и за что наказывают в 2026 году
Парень занимается подводной охотой. Фото: Кадр из видео

Подводная охота — это довольно "экзотический" вид спорта, который практикуют во многих странах. Спортсмены ищут и ловят рыбу, погружаясь под воду на задержке дыхания и используя подводное ружье. Для этого требуется специальное снаряжение: ласты, маска, трубка для дыхания, гидрокостюм, балластные грузы и сигнальный буй.

О том, где разрешена подводная охота, а также за что могут оштрафовать во время такого отдыха в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Киевский рыбоохранный патруль.

Разрешена ли подводная охота в Украине

Подводная охота разрешена на рыбохозяйственных водоемах или их участках исключительно с соблюдением Правил любительского и спортивного рыболовства и законов Украины. Использовать можно только гарпунные ружья без аквалангов. Спортсмены должны иметь удостоверение подводного охотника.

Место охоты обязательно обозначают сигнальным флажком "Альфа" или красным с белой диагональной полосой. Если охота проходит в темное время суток, на судне или сигнальном буе должен быть световой сигнал. Кроме того, нужно придерживаться следующих правил:

  1. Запрещено стрелять из ружья в воздухе, с берега или судна.
  2. Подводное ружье заряжают только направляя гарпун вниз.
  3. Лица до 16 лет не могут использовать подводное ружье.
  4. Подводная охота запрещена на территории природно-заповедных объектов.
  5. Нельзя находиться с заряженным ружьем ближе 50 м от пляжей и мест купания людей.
  6. Если во время погружения есть препятствия (коряги, большие камни, камыш), охотник может временно отойти от сигнального буя, но не дальше 30 м на внутренних водоемах и 60 м на Черном и Азовском морях.
Правила подводной охоты. Фото: Скриншот

Где подводная охота запрещена

В 2026 году нельзя заниматься подводной охотой в таких локациях:

  • шлюзовых каналах;
  • новых водохранилищах;
  • зонах охраны мостов;
  • зимовальных ямах и нерестилищах;
  • промышленных участках водных ресурсов;
  • каналах теплоцентралей и электростанций.

Ежегодно запрещено ловить рыбу на определенных участках Киевского и Каневского водохранилищ.

Нормы вылова и штрафы в 2026 году

Суточная норма — 3 кг рыбы на человека или один трофей. За превышение этого лимита, согласно ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрены штраф до 680 грн и конфискация незаконно выловленной рыбы и снаряжения.

За каждую незаконную рыбину также начисляется дополнительный ущерб, в соответствии с установленными правительством таксами.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы пытаются "облегчить" рыбалку, используя нестандартные снасти, например различные сети. Но это запрещено законом и может привести к большим штрафам.

Также мы рассказывали, что охота — это поиск и добыча диких животных и птиц в природе. В Украине этот вид деятельности может происходить исключительно с соблюдением правил, чтобы защитить редкие виды от исчезновения.

Андрей Жинкин - редактор
