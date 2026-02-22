Подводная охота — можно ли "рыбачить с ружьем" и за что наказывают в 2026 году

Подводная охота в Украине — на сколько и за что штрафуют в 2026 году
Подводная охота — это довольно "экзотический" вид спорта, который практикуют во многих странах. Спортсмены ищут и ловят рыбу, погружаясь под воду на задержке дыхания и используя подводное ружье. Для этого требуется специальное снаряжение: ласты, маска, трубка для дыхания, гидрокостюм, балластные грузы и сигнальный буй.
О том, где разрешена подводная охота, а также за что могут оштрафовать во время такого отдыха в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Киевский рыбоохранный патруль.
Разрешена ли подводная охота в Украине
Подводная охота разрешена на рыбохозяйственных водоемах или их участках исключительно с соблюдением Правил любительского и спортивного рыболовства и законов Украины. Использовать можно только гарпунные ружья без аквалангов. Спортсмены должны иметь удостоверение подводного охотника.
Место охоты обязательно обозначают сигнальным флажком "Альфа" или красным с белой диагональной полосой. Если охота проходит в темное время суток, на судне или сигнальном буе должен быть световой сигнал. Кроме того, нужно придерживаться следующих правил:
- Запрещено стрелять из ружья в воздухе, с берега или судна.
- Подводное ружье заряжают только направляя гарпун вниз.
- Лица до 16 лет не могут использовать подводное ружье.
- Подводная охота запрещена на территории природно-заповедных объектов.
- Нельзя находиться с заряженным ружьем ближе 50 м от пляжей и мест купания людей.
- Если во время погружения есть препятствия (коряги, большие камни, камыш), охотник может временно отойти от сигнального буя, но не дальше 30 м на внутренних водоемах и 60 м на Черном и Азовском морях.
Где подводная охота запрещена
В 2026 году нельзя заниматься подводной охотой в таких локациях:
- шлюзовых каналах;
- новых водохранилищах;
- зонах охраны мостов;
- зимовальных ямах и нерестилищах;
- промышленных участках водных ресурсов;
- каналах теплоцентралей и электростанций.
Ежегодно запрещено ловить рыбу на определенных участках Киевского и Каневского водохранилищ.
Нормы вылова и штрафы в 2026 году
Суточная норма — 3 кг рыбы на человека или один трофей. За превышение этого лимита, согласно ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрены штраф до 680 грн и конфискация незаконно выловленной рыбы и снаряжения.
За каждую незаконную рыбину также начисляется дополнительный ущерб, в соответствии с установленными правительством таксами.
Ранее мы писали, что некоторые украинцы пытаются "облегчить" рыбалку, используя нестандартные снасти, например различные сети. Но это запрещено законом и может привести к большим штрафам.
Также мы рассказывали, что охота — это поиск и добыча диких животных и птиц в природе. В Украине этот вид деятельности может происходить исключительно с соблюдением правил, чтобы защитить редкие виды от исчезновения.
Читайте Новини.LIVE!