Правила для охотников — на кого можно охотиться и за что штрафуют в 2026

Правила для охотников — на кого можно охотиться и за что штрафуют в 2026

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 16:10
Охота в Украине — лимиты и штрафы для охотников в 2026 году
Мужчина на охоте. Фото: Pexels

Охота — это процесс поиска, преследования и добычи диких животных и птиц в природе. Чтобы избежать исчезновения некоторых видов, в Украине действуют ограничения, которые регулируют эту деятельность.

О том, сколько животных и птиц можно добывать в день без нарушения закона во время охотничьего сезона 2025-2026 годов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Лимиты на добычу животных в охотничий сезон 2025-2026 годов

Законодательство определяет, на каких животных и птиц разрешено охотиться, а также сезонные и суточные ограничения. Это предусмотрено приказом "Об утверждении лимитов использования охотничьих животных и установлении норм добычи одним охотником в день".

В 2026 году максимальные нормы на одного охотника в день следующие:

  1. Гуси — 3 шт.
  2. Утки — 5 шт.
  3. Лиска — 6 шт.
  4. Фазан — 3 шт.
  5. Кулики — 10 шт.
  6. Голуби — 10 шт.
  7. Перепелка — 15 шт.
  8. Куропатка серая — 3 шт.
  9. Заяц-русак — 1 шт.
  10. Дикий кролик — 1 шт.
  11. Куница каменная — 1 шт.
  12. Норец большой — 2 шт.
  13. Американская норка — 5 шт.
Лимиты для охотников в 2026 году. Фото: Скриншот

На сколько могут оштрафовать за нарушение правил в 2026 году

Согласно части 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение правил охоты предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 102 до 1 020 грн;
  • для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.

Кроме штрафа, нарушитель должен компенсировать убытки за незаконную добычу животных в соответствии с действующими таксами (кроме видов из Красной книги Украины).

Такси для возмещения убытков для охотников. Фото: Скриншот

В 2026 году, в зависимости от добычи, компенсация за одно незаконно добытое животное колеблется от 1 000 грн до 80 тыс. грн.

Ранее мы писали, что некоторые в Украине пытаются облегчить процесс рыбалки, используя нестандартные снасти, например сети. Но это нарушает закон и может стоить больших штрафов.

Также мы рассказывали, что для сохранения водных ресурсов, в Украине время от времени вводят запрет на вылов некоторых видов рыб. Одно такое ограничение началось с 15 февраля.

оружие животные штраф наказание дикие животные
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
