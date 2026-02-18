Охота в Украине — лимиты и штрафы для охотников в 2026 году

Правила для охотников — на кого можно охотиться и за что штрафуют в 2026
Охота — это процесс поиска, преследования и добычи диких животных и птиц в природе. Чтобы избежать исчезновения некоторых видов, в Украине действуют ограничения, которые регулируют эту деятельность.
О том, сколько животных и птиц можно добывать в день без нарушения закона во время охотничьего сезона 2025-2026 годов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.
Лимиты на добычу животных в охотничий сезон 2025-2026 годов
Законодательство определяет, на каких животных и птиц разрешено охотиться, а также сезонные и суточные ограничения. Это предусмотрено приказом "Об утверждении лимитов использования охотничьих животных и установлении норм добычи одним охотником в день".
В 2026 году максимальные нормы на одного охотника в день следующие:
- Гуси — 3 шт.
- Утки — 5 шт.
- Лиска — 6 шт.
- Фазан — 3 шт.
- Кулики — 10 шт.
- Голуби — 10 шт.
- Перепелка — 15 шт.
- Куропатка серая — 3 шт.
- Заяц-русак — 1 шт.
- Дикий кролик — 1 шт.
- Куница каменная — 1 шт.
- Норец большой — 2 шт.
- Американская норка — 5 шт.
На сколько могут оштрафовать за нарушение правил в 2026 году
Согласно части 1 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение правил охоты предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 102 до 1 020 грн;
- для должностных лиц — от 510 до 1 530 грн.
Кроме штрафа, нарушитель должен компенсировать убытки за незаконную добычу животных в соответствии с действующими таксами (кроме видов из Красной книги Украины).
В 2026 году, в зависимости от добычи, компенсация за одно незаконно добытое животное колеблется от 1 000 грн до 80 тыс. грн.
