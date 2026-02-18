Полювання в Україні — ліміти та штрафи для мисливців у 2026 році

Правила для мисливців — на кого можна полювати та за що штрафують у 2026
Полювання — це процес пошуку, переслідування та добування диких тварин і птахів у природі. Щоб уникнути зникнення деяких видів, в Україні діють обмеження, які регулюють цю діяльність.
Про те, скільки тварин та птахів можна добувати на день без порушення закону під час мисливського сезону 2025-2026 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.
Ліміти на добування тварин у мисливський сезон 2025–2026 років
Законодавство визначає, на яких тварин і птахів дозволено полювати, а також сезонні та добові обмеження. Це передбачено наказом "Про затвердження лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день".
У 2026 році максимальні норми на одного мисливця на день такі:
- Гуси — 3 шт.
- Качки — 5 шт.
- Лиска — 6 шт.
- Фазан — 3 шт.
- Кулики — 10 шт.
- Голуби — 10 шт.
- Перепілка — 15 шт.
- Куріпка сіра — 3 шт.
- Заєць-русак — 1 шт.
- Дикий кролик — 1 шт.
- Куниця кам’яна — 1 шт.
- Норець великий — 2 шт.
- Американська норка — 5 шт.
На скільки можуть оштрафувати за порушення правил у 2026 році
Згідно з частиною 1 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил полювання передбачені штрафи:
- для громадян — від 102 до 1 020 грн;
- для посадових осіб — від 510 до 1 530 грн.
Крім штрафу, порушник повинен компенсувати збитки за незаконне добування тварин відповідно до чинних такс (крім видів з Червоної книги України).
У 2026 році, залежно від здобичі, компенсація за одну незаконно добуту тварину коливається від 1 000 грн до 80 тис. грн.
