Полювання в Україні — ліміти та штрафи для мисливців у 2026 році

Чоловік на полюванні. Фото: Pexels

Полювання — це процес пошуку, переслідування та добування диких тварин і птахів у природі. Щоб уникнути зникнення деяких видів, в Україні діють обмеження, які регулюють цю діяльність.

Про те, скільки тварин та птахів можна добувати на день без порушення закону під час мисливського сезону 2025-2026 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Ліміти на добування тварин у мисливський сезон 2025–2026 років

Законодавство визначає, на яких тварин і птахів дозволено полювати, а також сезонні та добові обмеження. Це передбачено наказом "Про затвердження лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день".

У 2026 році максимальні норми на одного мисливця на день такі:

Гуси — 3 шт. Качки — 5 шт. Лиска — 6 шт. Фазан — 3 шт. Кулики — 10 шт. Голуби — 10 шт. Перепілка — 15 шт. Куріпка сіра — 3 шт. Заєць-русак — 1 шт. Дикий кролик — 1 шт. Куниця кам’яна — 1 шт. Норець великий — 2 шт. Американська норка — 5 шт.

Ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: Скриншот

На скільки можуть оштрафувати за порушення правил у 2026 році

Згідно з частиною 1 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил полювання передбачені штрафи:

для громадян — від 102 до 1 020 грн;

для посадових осіб — від 510 до 1 530 грн.

Крім штрафу, порушник повинен компенсувати збитки за незаконне добування тварин відповідно до чинних такс (крім видів з Червоної книги України).

Такси для відшкодування збитків для мисливців. Фото: Скриншот

У 2026 році, залежно від здобичі, компенсація за одну незаконно добуту тварину коливається від 1 000 грн до 80 тис. грн.

Раніше ми писали, що дехто в Україні намагається полегшити процес риболовлі, використовуючи нестандартні снасті, наприклад сітки. Але це порушує закон і може коштувати великих штрафів.

Також ми розповідали, що для збереження водних ресурсів, в Україні час від часу вводять заборону на вилов деяких видів риб. Одне таке обмеження почалося з 15 лютого.