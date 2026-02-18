Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Правила для мисливців — на кого можна полювати та за що штрафують у 2026

Правила для мисливців — на кого можна полювати та за що штрафують у 2026

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 16:10
Полювання в Україні — ліміти та штрафи для мисливців у 2026 році
Чоловік на полюванні. Фото: Pexels

Полювання — це процес пошуку, переслідування та добування диких тварин і птахів у природі. Щоб уникнути зникнення деяких видів, в Україні діють обмеження, які регулюють цю діяльність.

Про те, скільки тварин та птахів можна добувати на день без порушення закону під час мисливського сезону 2025-2026 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Реклама
Читайте також:

Ліміти на добування тварин у мисливський сезон 2025–2026 років

Законодавство визначає, на яких тварин і птахів дозволено полювати, а також сезонні та добові обмеження. Це передбачено наказом "Про затвердження лімітів використання мисливських тварин та встановлення норм добування одним мисливцем на день".

У 2026 році максимальні норми на одного мисливця на день такі:

  1. Гуси — 3 шт.
  2. Качки — 5 шт.
  3. Лиска — 6 шт.
  4. Фазан — 3 шт.
  5. Кулики — 10 шт.
  6. Голуби — 10 шт.
  7. Перепілка — 15 шт.
  8. Куріпка сіра — 3 шт.
  9. Заєць-русак — 1 шт.
  10. Дикий кролик — 1 шт.
  11. Куниця кам’яна — 1 шт.
  12. Норець великий — 2 шт.
  13. Американська норка — 5 шт.
null
Ліміти для мисливців у 2026 році. Фото: Скриншот

На скільки можуть оштрафувати за порушення правил у 2026 році

Згідно з частиною 1 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил полювання передбачені штрафи:

  • для громадян — від 102 до 1 020 грн;
  • для посадових осіб — від 510 до 1 530 грн.

Крім штрафу, порушник повинен компенсувати збитки за незаконне добування тварин відповідно до чинних такс (крім видів з Червоної книги України). 

null
Такси для відшкодування збитків для мисливців. Фото: Скриншот

У 2026 році, залежно від здобичі, компенсація за одну незаконно добуту тварину коливається від 1 000 грн до 80 тис. грн.

Раніше ми писали, що дехто в Україні намагається полегшити процес риболовлі, використовуючи нестандартні снасті, наприклад сітки. Але це порушує закон і може коштувати великих штрафів.

Також ми розповідали, що для збереження водних ресурсів, в Україні час від часу вводять заборону на вилов деяких видів риб. Одне таке обмеження почалося з 15 лютого.

зброя тварини штраф покарання дикі тварини
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації