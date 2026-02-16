Сітка на риболовлі — який штраф доведеться заплатити у 2026 році

Чоловік дістає сітку з води. Фото: УНІАН

Деякі українці намагаються "оптимізувати" процес риболовлі та використовують нетрадиційні снасті, зокрема різноманітні сітки. Однак такі дії суперечать чинному законодавству та можуть обернутись серйозними штрафами.

Про те, чи можна ловити рибу сітками у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Правила любительського рибальства.

Реклама

Читайте також:

Чи можна рибалити в Україні з використанням сіток у 2026 році

В Україні аматорське рибальство дозволене лише із застосуванням вудки. Використання сіток для вилову риби вважається грубим порушенням.

У 2026 році заборонено добувати водні біоресурси за допомогою вибухових або отруйних речовин, електроструму, колючих інструментів, а також вогнепальної чи пневматичної зброї (крім гарпунних рушниць для підводного полювання).

Також заборонено застосування промислових та інших сіток, методів багріння, встановлення гаток, запруд або злив води з рибогосподарських водойм. Серед найпоширеніших заборонених засобів вилову сіткового типу, якими користуються порушники, є:

Косинка — трикутна сітка для підлідного лову. Різні промислові сітки (неводи, бредні, волока, ставні). Павук — сітка більше ніж 1×1 м з осередками понад 10 мм. Ятір — сітка з плетених прутів або дроту, натягнута на обруч. Екран або "телевізор" — прямокутна зяброва сітка з поплавками зверху та вантажем знизу. Доріжка — волосінна зяброва сітка, що опускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі. Парашут — конусоподібна сітка діаметром 5–10 м із свинцевим обважнювачем по периметру.

На скільки можуть оштрафувати рибалку за використання сіток у 2026 році

Використання таких засобів є серйозним порушенням закону (ч. 4 ст. 85 КУпАП) і карається штрафом до 680 гривень із конфіскацією сіток, інших інструментів та незаконно добутих водних ресурсів.

Якщо завдані збитки значні, порушник може нести кримінальну відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкції передбачають штраф від 17 000 до 85 000 гривень або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років із конфіскацією засобів правопорушення та виловленої риби.

Крім того, винний зобов’язаний відшкодувати збитки рибному господарству за кожну незаконно виловлену особину відповідно до встановлених такс.

Також закон забороняє виготовлення, продаж і зберігання заборонених засобів ловлі. За такі дії передбачено штраф у розмірі 1 700 гривень.

Раніше ми писали, що в Україні, щоб зберегти водні ресурси, періодично вводять заборони на вилов окремих видів риби. Одна з них почала діяти з 15 лютого.

Також ми розповідали, що рибу, спійману під час аматорської чи спортивної риболовлі, дозволено використовувати лише для себе. Продавати свій улов заборонено.