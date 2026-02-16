Сеть на рыбалке — какой штраф придется заплатить в 2026 году

Мужчина достает сеть из воды. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы пытаются "оптимизировать" процесс рыбалки и используют нетрадиционные снасти, в частности различные сетки. Однако такие действия противоречат действующему законодательству и могут обернуться серьезными штрафами.

О том, можно ли ловить рыбу сетями в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правила любительского рыболовства.

Можно ли рыбачить в Украине с использованием сетей в 2026 году

В Украине любительское рыболовство разрешено только с применением удочки. Использование сетей для вылова рыбы считается грубым нарушением.

В 2026 году запрещено добывать водные биоресурсы с помощью взрывчатых или ядовитых веществ, электротока, колющих инструментов, а также огнестрельного или пневматического оружия (кроме гарпунных ружей для подводной охоты).

Также запрещено применение промышленных и других сетей, методов багрения, установление крючков, запруд или слив воды из рыбохозяйственных водоемов. Среди самых распространенных запрещенных средств вылова сеточного типа, которыми пользуются нарушители, являются:

Косынка — треугольная сетка для подледного лова. Различные промышленные сетки (неводы, бредни, волока, ставные). Паук — сетка более чем 1×1 м с ячейками более 10 мм. Ятир — сеть из плетеных прутьев или проволоки, натянутая на обруч. Экран или "телевизор" — прямоугольная жаберная сеть с поплавками сверху и грузом снизу. Дорожка — лесочная жаберная сеть, которая опускается в воду и извлекается на резиновом амортизаторе. Парашют — конусообразная сетка диаметром 5-10 м со свинцовым утяжелителем по периметру.

На сколько могут оштрафовать рыбака за использование сетей в 2026 году

Использование таких средств является серьезным нарушением закона (ч. 4 ст. 85 КУоАП) и наказывается штрафом до 680 гривен с конфискацией сетей, других инструментов и незаконно добытых водных ресурсов.

Если нанесенный ущерб значительный, нарушитель может нести уголовную ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают штраф от 17 000 до 85 000 гривен или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией средств правонарушения и выловленной рыбы.

Кроме того, виновный обязан возместить ущерб рыбному хозяйству за каждую незаконно выловленную особь в соответствии с установленными таксами.

Также закон запрещает изготовление, продажу и хранение запрещенных средств ловли. За такие действия предусмотрен штраф в размере 1 700 гривен.

Ранее мы писали, что в Украине, чтобы сохранить водные ресурсы, периодически вводят запреты на вылов отдельных видов рыбы. Один из них начал действовать с 15 февраля.

Также мы рассказывали, что рыбу, пойманную во время любительской или спортивной рыбалки, разрешено использовать только для себя. Продавать свой улов запрещено.