Підводне полювання — чи можна "рибалити з рушницею" та за що карають у 2026 році

Підводне полювання — це доволі "екзотичний" вид спорту, який практикують у багатьох країнах. Спортсмени шукають і ловлять рибу, занурюючись під воду на затримці дихання та використовуючи підводну рушницю. Для цього потрібне спеціальне спорядження: ласти, маска, трубка для дихання, гідрокостюм, баластні вантажі та сигнальний буй.

Про те, де дозволене підводне полювання, а також за що можуть оштрафувати під час такого відпочинку у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Чи дозволено підводне полювання в Україні

Підводне полювання дозволене на рибогосподарських водоймах або їхніх ділянках виключно з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства та законів України. Використовувати можна лише гарпунні рушниці без аквалангів. Спортсмени повинні мати посвідчення підводного мисливця.

Місце полювання обов’язково позначають сигнальним прапорцем "Альфа" або червоним із білою діагональною смугою. Якщо полювання проходить у темний час доби, на судні або сигнальному буї має бути світловий сигнал. Окрім того, потрібно дотримуватись таких правил:

Заборонено стріляти з рушниці у повітрі, з берега чи судна. Підводну рушницю заряджають тільки направляючи гарпун вниз. Особи до 16 років не можуть використовувати підводну рушницю. Підводне полювання заборонене на території природно-заповідних об’єктів. Не можна перебувати зі зарядженою рушницею ближче 50 м від пляжів та місць купання людей. Якщо під час занурення є перешкоди (корчі, великі камені, очерет), мисливець може тимчасово відійти від сигнального буя, але не далі 30 м на внутрішніх водоймах і 60 м на Чорному та Азовському морях.

Де підводне полювання заборонене

У 2026 році не можна займатись підводним полюванням у таких локаціях:

шлюзових каналах;

нових водосховищах;

зонах охорони мостів;

зимувальних ямах і нерестовищах;

промислових ділянках водних ресурсів;

каналах теплоцентралей та електростанцій.

Щороку заборонено ловити рибу на певних ділянках Київського та Канівського водосховищ.

Норми вилову та штрафи у 2026 році

Добова норма — 3 кг риби на особу або один трофей. За перевищення цього ліміту, згідно з ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені штраф до 680 грн і конфіскація незаконно виловленої риби та спорядження.

За кожну незаконну рибину також нараховується додатковий збиток, відповідно до встановлених урядом такс.

Раніше ми писали, що деякі українці намагаються "полегшити" риболовлю, використовуючи нестандартні снасті, наприклад різні сітки. Але це заборонено законом і може призвести до великих штрафів.

Також ми розповідали, що полювання — це пошук і добування диких тварин та птахів у природі. В Україні цей вид діяльності може відбуватись виключно з дотриманням правил, щоб захистити рідкісні види від зникнення.