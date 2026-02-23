Відео
Весняний сезон з новими штрафами — за що каратимуть рибалок у 2026 році

Весняний сезон з новими штрафами — за що каратимуть рибалок у 2026 році

Дата публікації: 23 лютого 2026 19:20
Нерестова заборона на вилов риби у 2026 році — коли стартують жорсткі обмеження на водоймах
Чоловік рибалить з берега. Фото: УНІАН

Весна це важливий період для риби та громадян, які займаються її виловом. У цей час до вже чинних осінньо-зимових обмежень додаються нові — нерестові заборони. Тож, щоб не отримати великий штраф, рибалкам потрібно знати, коли та які види заборонено ловити.

Про те, те які обмеження діятимуть для рибалок цієї весни та на скільки штрафуватимуть порушників, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Правила любительського рибальства".

Читайте також:

Обмеження для рибалок навесні 2026 року

В Україні діють визначені строки заборони на вилов риби, які спрямовані на збереження водних біоресурсів і підтримання природного балансу у водоймах. Основним періодом обмежень є нерест — час, коли риба розмножується. Він триває:

  • на річках і їхніх притоках — з 1 квітня до 30 травня. 
  • у водосховищах, озерах і затоках — з 1 квітня до 19 червня;

Окрім цього, передбачене й зимове обмеження на вилов риби в зимувальних ямах: воно діє з 1 листопада і до початку нерестового сезону. Також встановлені спеціальні заборони для окремих видів риби. Зокрема, вилов щуки заборонений з 15 лютого по 31 березня.

Недотримання цих вимог може мати серйозні наслідки: порушникам загрожують штрафи, а в окремих випадках — навіть кримінальна відповідальність. Окремо діє заборона на вилов раків — вона триває до 30 червня. Після завершення цього періоду дозволяється виловлювати не більше 30 раків на добу на одну людину.

Норми вилову для рибалок навесні 2026 року

Правила любительського рибальства в Україні також визначають чіткі норми вилову, щоб уникнути виснаження рибних запасів. Зокрема, на одну людину встановлено добовий ліміт — до 3 кг риби одного виду.

Норми вилову для рибалок на добу. Фото: Скриншот

Водночас дозволяється вилов однієї великої трофейної риби понад встановлену норму. Наприклад, це може бути сом, довжина якого має становити щонайменше 60–80 см.

У період нересту діють додаткові обмеження щодо способів риболовлі. Дозволено використовувати лише одну вудку з максимум двома гачками або спінінг з однією наживкою. Рибалити в цей час можна виключно з берега — це правило покликане мінімізувати втручання у процес розмноження риби.

Після завершення нерестової заборони вимоги дещо послаблюються: дозволяється використовувати до 7 гачків на одного рибалку. 

Які штрафи загрожують рибалкам у 2026 році

За порушення встановлених правил передбачені конкретні штрафи. Зокрема, за незаконний вилов щуки у період заборони доведеться сплатити 3 468 грн, а також можливі додаткові санкції. За кожного незаконно виловленого рака передбачено штраф у розмірі 3 332 грн.

Крім того, введено норму прилову — це частка риби, яка не відповідає встановленим мінімальним розмірам. Вона не повинна перевищувати 10% від загального улову.

Раніше ми писали, що спійману рибу дозволено використовувати лише для власного споживання. Продавати її не можна.

Також ми розповідали, що підводне полювання — це досить незвичний вид спорту, популярний у різних країнах. Його суть у тому, що людина занурюється під воду, затримує дихання і за допомогою спеціальної рушниці ловить рибу. Однак займатись таким відпочинком потрібно з дотриманням чинних правил.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
