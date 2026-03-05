Могут "записать" в браконьеры — на сколько и почему штрафуют рыбаков в 2026 году

Штрафы для рыбаков в марте 2026 года. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине продолжают действовать нормы Правил любительского рыболовства, которые определяют, какие способы вылова рыбы являются незаконными. Использование запрещенных устройств считается браконьерством и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

О том, какие орудия лова запрещено использовать рыбакам в марте и на сколько штрафуют нарушителей в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Киевского рыбоохранного патруля.

Какие снасти запрещено использовать рыбакам в 2026 году

Согласно действующим правилам, рыбакам-любителям не разрешается использовать:

Взрывчатку и огнестрельное оружие

Использование взрывчатых веществ, боеприпасов или оружия для вылова рыбы категорически запрещено.

Химические вещества

Запрещено применять любые токсичные или усыпляющие препараты, которые влияют на рыбу или воду.

Промысловые орудия лова

В любительской рыбалке нельзя использовать промышленные орудия, в частности переметы, ятеры и неводы.

Электрические устройства

Любые электроудочки или другие приборы, оглушающие рыбу током. Такой метод сильно вредит водным экосистемам.

Рыболовные сети

Нельзя применять рыболовные сети — независимо от их вида. Речь идет о жаберных, ставных и плавных сетях. Такие снасти разрешены только для промышленного рыболовства и только при наличии специальных лицензий.

Колющие и пробивные орудия

Под ограничения попадают и колющие орудия — остроги, трезубцы и гарпуны. Использовать гарпуны разрешается только в пределах официально разрешенной подводной охоты и с соблюдением всех установленных правил.

Отдельно запрещены автоматические ловушки или самоловные механизмы, которые могут ловить рыбу без участия человека. К таким устройствам относятся различные капканы, петли, "самоловки" и закрытые ловушки.

Почему эти способы вылова рыбы запрещены

По словам специалистов, такие методы вылова:

разрушают места нереста;

вредят молодежи и редким видам;

уничтожают рыбу независимо от ее вида или размера;

создают опасность для других людей возле водоемов.

Все это приводит к уменьшению популяций рыбы и потере биоразнообразия.

Какое наказание и штрафы грозят нарушителям

За нарушение правил рыболовства в 2026 году предусмотрены штрафы от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать снасти, а иногда и лодки.

Также придется компенсировать убытки за каждую незаконно выловленную рыбу. Если же вред окружающей среде будет значительным, возможно и уголовное наказание.

"Кроме использования также запрещается изготовление, продажа, реклама или хранение запрещенных орудий лова. На нарушителя может быть составлен протокол по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Штраф — 1 700 грн", — напомнили в ведомстве.

Специалисты объясняют, что незнание правил не освобождает от ответственности. Поэтому рыбакам советуют пользоваться только разрешенными снастями, следить за обновлениями правил и учитывать местные ограничения на водоемах. Соблюдение этих требований поможет избежать штрафов и одновременно сохранить рыбные ресурсы.

