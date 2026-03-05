Могут "записать" в браконьеры — на сколько и почему штрафуют рыбаков в 2026 году

Какие способы рыбалки запрещены в 2026 году — перечень и размер штрафов
В 2026 году в Украине продолжают действовать нормы Правил любительского рыболовства, которые определяют, какие способы вылова рыбы являются незаконными. Использование запрещенных устройств считается браконьерством и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.
О том, какие орудия лова запрещено использовать рыбакам в марте и на сколько штрафуют нарушителей в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Киевского рыбоохранного патруля.
Какие снасти запрещено использовать рыбакам в 2026 году
Согласно действующим правилам, рыбакам-любителям не разрешается использовать:
- Взрывчатку и огнестрельное оружие
Использование взрывчатых веществ, боеприпасов или оружия для вылова рыбы категорически запрещено.
- Химические вещества
Запрещено применять любые токсичные или усыпляющие препараты, которые влияют на рыбу или воду.
- Промысловые орудия лова
В любительской рыбалке нельзя использовать промышленные орудия, в частности переметы, ятеры и неводы.
- Электрические устройства
Любые электроудочки или другие приборы, оглушающие рыбу током. Такой метод сильно вредит водным экосистемам.
- Рыболовные сети
Нельзя применять рыболовные сети — независимо от их вида. Речь идет о жаберных, ставных и плавных сетях. Такие снасти разрешены только для промышленного рыболовства и только при наличии специальных лицензий.
- Колющие и пробивные орудия
Под ограничения попадают и колющие орудия — остроги, трезубцы и гарпуны. Использовать гарпуны разрешается только в пределах официально разрешенной подводной охоты и с соблюдением всех установленных правил.
Отдельно запрещены автоматические ловушки или самоловные механизмы, которые могут ловить рыбу без участия человека. К таким устройствам относятся различные капканы, петли, "самоловки" и закрытые ловушки.
Почему эти способы вылова рыбы запрещены
По словам специалистов, такие методы вылова:
- разрушают места нереста;
- вредят молодежи и редким видам;
- уничтожают рыбу независимо от ее вида или размера;
- создают опасность для других людей возле водоемов.
Все это приводит к уменьшению популяций рыбы и потере биоразнообразия.
Какое наказание и штрафы грозят нарушителям
За нарушение правил рыболовства в 2026 году предусмотрены штрафы от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать снасти, а иногда и лодки.
Также придется компенсировать убытки за каждую незаконно выловленную рыбу. Если же вред окружающей среде будет значительным, возможно и уголовное наказание.
"Кроме использования также запрещается изготовление, продажа, реклама или хранение запрещенных орудий лова. На нарушителя может быть составлен протокол по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Штраф — 1 700 грн", — напомнили в ведомстве.
Специалисты объясняют, что незнание правил не освобождает от ответственности. Поэтому рыбакам советуют пользоваться только разрешенными снастями, следить за обновлениями правил и учитывать местные ограничения на водоемах. Соблюдение этих требований поможет избежать штрафов и одновременно сохранить рыбные ресурсы.
Ранее мы писали, что в Украине установлены определенные периоды, когда рыбалка запрещена. Такие ограничения нужны для охраны водных биоресурсов и сохранения естественного равновесия в водоёмах. Самый важный запрет — период нереста, когда рыба откладывает икру и размножается.
Также мы рассказывали, что в Украине существуют правила для рыбаков-любителей и спортсменов, которые определяют допустимое количество рыбы, которую можно выловить в течение дня. В то же время есть отдельные виды рыбы, на вылов которых никакие лимиты не распространяются.
Читайте Новини.LIVE!