Галас за стіною — на скільки можна оштрафувати шумних сосідів у 2026 році

Штраф через шум в квартирі. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Гучна музика, ремонт або шумні вечірки сусідів можуть суттєво заважати відпочинку вдома. Особливо, якщо це відбувається уночі або у вихідні дні. У таких випадках порушників можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про те, на скільки можна оштрафувати шумних сусідів у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Безплатної правничої допомоги".

Реклама

Читайте також:

Які обмеження щодо шуму діють в Україні

У житлових будинках допустимий рівень шуму зазвичай становить приблизно 30–45 децибелів. Конкретні норми можуть залежати від часу доби, дня тижня та особливостей місцевості.

У квартирах і житлових будинках із 22:00 до 8:00 забороняється:

голосно кричати або співати;

вмикати гучну музику та інші джерела сильного шуму.

Коли не можна робити ремонт

Ремонтні роботи заборонено проводити:

у будні дні — з 21:00 до 8:00;

у святкові та офіційні вихідні — протягом усього дня.

Перед початком ремонту власник або орендар житла повинен попередити сусідів. Якщо мешканці сусідніх квартир погоджуються, ремонт можуть проводити навіть у святкові або неробочі дні.

Крім загальних правил, у деяких містах або громадах можуть діяти додаткові обмеження щодо шуму, які встановлює місцева влада.

Що робити, якщо сусіди шумлять

Спочатку варто спробувати вирішити ситуацію мирно — поговорити із сусідами. Якщо це не допомагає, можна зателефонувати до поліції за номером 102. Правоохоронці повинні зафіксувати порушення та скласти адміністративний протокол.

Якщо шум створюють заклади або об’єкти поруч із будинком (магазин, кафе, будівництво), а керівництво не реагує на скарги, слід звертатися до органів місцевої влади.

Також мешканці можуть подати позов до суду та вимагати відшкодування моральної або матеріальної шкоди. До заяви варто додати докази, зокрема:

свідчення сусідів;

звернення до поліції;

медичні довідки про погіршення здоров’я;

результати вимірювання рівня шуму спеціалізованими лабораторіями.

На скільки можуть оштрафувати сусіда через шум

За порушення тиші передбачена відповідальність за статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для громадян — попередження або штраф 85–255 грн;

для посадових осіб та підприємців — штраф 255–510 грн.

Якщо порушення повторюється протягом року:

для громадян — 255–510 грн;

для посадових осіб і бізнесу — 850–2 550 грн.

Крім штрафу, обладнання або інші предмети, за допомогою яких створювався шум, можуть конфіскувати.

В яких випадках шум не вважається порушенням

У деяких випадках шум допускається. Наприклад, коли йдеться про ліквідацію аварій, наслідків стихійних лих або інших надзвичайних подій. Також винятки можливі під час запобігання пожежам чи крадіжкам, надання термінової допомоги або припинення правопорушень.

Крім того, шум може виникати через роботу обладнання, необхідного для функціонування будівель, зокрема генераторів, але при цьому мають вживатися заходи для зменшення його рівня.

Раніше ми писали, що між сусідами часом виникають суперечки через дерево, яке росте прямо на межі їхніх ділянок. В таких випадках виникає питання, чи можна його зрізати на дрова без дозволу.

Також ми розповідали, що батьки зобов’язані виховувати дітей, дбати про їхнє здоров’я та забезпечувати нормальні умови для життя. Якщо ці обов’язки ігнорувати, можна отримати серйозне покарання, зокрема великий штраф.