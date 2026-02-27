Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українців штрафуватимуть через квіти — що під забороною навесні 2026

Українців штрафуватимуть через квіти — що під забороною навесні 2026

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 07:25
Тисячі гривень штрафу через квіти — за що суворо каратимуть навесні 2026 року
Чоловік продає підсніжники. Фото: УНІАН

Після зими в українських парках та скверах з'являються первоцвіти — рідкісні квіти, що розквітають із настанням ранньої весни. Ці рослини дуже красиві, але зривати їх для букетів марно: квіти швидко в’януть, часто вже через кілька годин після зрізання. Окрім того, збір і продаж первоцвітів заборонені законом та караються штрафами.

Про те, які штрафи загрожують українцям, що зриватимуть або продаватимуть первоцвіти у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Які рослини захищаються законом

В Державній екологічній інспекції нагадали, що державний захист поширюється на понад 40 видів первоцвітів. Щороку весною спостерігається масовий збір цих квітів, через що вони опиняються під загрозою зникнення. Найчастіше незаконно збирають:

  • шафран;
  • горицвіт;
  • білоцвіт;
  • проліски;
  • сон-трава;
  • черемшу та інші.

Українцям вкотре нагадують, що незаконне збирання, транспортування чи продаж цих рослин тягне за собою адміністративну відповідальність.

Який штраф можна отримати через квіти навесні 2026 року

Закон чітко визначає відповідальність за порушення правил охорони первоцвітів. Основні покарання регламентовані Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і включають штрафи, конфіскацію рослин та відшкодування за кожну знищену квітку. Зокрема:

  • Стаття 88-1 КУпАП — порушення правил придбання або збуту рослин: 
  1. Штраф за незаконне придбання чи продаж звичайних рослин — до 1 700 грн.
  2. Якщо порушення стосується видів, занесених до Червоної книги або зібраних у заповідниках — штраф до 3 655 грн із конфіскацією квітів.
  • Стаття 90 КУпАП — порушення правил охорони рослин: за пряме знищення або незаконний збір квітів із дикої природи громадяни сплачують до 510 грн, посадові особи — до 850 грн, з конфіскацією рослин.

Крім штрафів, порушник може бути зобов’язаний компенсувати шкоду за кожну знищену рослину. Наприклад, за підсніжник або білоцвіт доведеться заплатити від 49 до 62 грн за одну рослину, а за тюльпан або шафран — сума залежить від конкретного виду.

Раніше ми писали, що власник земельної ділянки може зрізати дерева на своїй землі для власних потреб, наприклад, для опалення. Однак продавати дрова без дозволу не можна.

Також ми розповідали, що весна важлива для риби та рибалок. У цей час діють додаткові обмеження — нерестові заборони. Щоб уникнути штрафів, рибалки повинні знати, коли і які види риби ловити не можна.

штрафи квіти весна покарання букети квітів
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації