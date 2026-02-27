Тисячі гривень штрафу через квіти — за що суворо каратимуть навесні 2026 року

Чоловік продає підсніжники. Фото: УНІАН

Після зими в українських парках та скверах з'являються первоцвіти — рідкісні квіти, що розквітають із настанням ранньої весни. Ці рослини дуже красиві, але зривати їх для букетів марно: квіти швидко в’януть, часто вже через кілька годин після зрізання. Окрім того, збір і продаж первоцвітів заборонені законом та караються штрафами.

Про те, які штрафи загрожують українцям, що зриватимуть або продаватимуть первоцвіти у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які рослини захищаються законом

В Державній екологічній інспекції нагадали, що державний захист поширюється на понад 40 видів первоцвітів. Щороку весною спостерігається масовий збір цих квітів, через що вони опиняються під загрозою зникнення. Найчастіше незаконно збирають:

шафран;

горицвіт;

білоцвіт;

проліски;

сон-трава;

черемшу та інші.

Українцям вкотре нагадують, що незаконне збирання, транспортування чи продаж цих рослин тягне за собою адміністративну відповідальність.

Який штраф можна отримати через квіти навесні 2026 року

Закон чітко визначає відповідальність за порушення правил охорони первоцвітів. Основні покарання регламентовані Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і включають штрафи, конфіскацію рослин та відшкодування за кожну знищену квітку. Зокрема:

Стаття 88-1 КУпАП — порушення правил придбання або збуту рослин:

Штраф за незаконне придбання чи продаж звичайних рослин — до 1 700 грн. Якщо порушення стосується видів, занесених до Червоної книги або зібраних у заповідниках — штраф до 3 655 грн із конфіскацією квітів.

Стаття 90 КУпАП — порушення правил охорони рослин: за пряме знищення або незаконний збір квітів із дикої природи громадяни сплачують до 510 грн, посадові особи — до 850 грн, з конфіскацією рослин.

Крім штрафів, порушник може бути зобов’язаний компенсувати шкоду за кожну знищену рослину. Наприклад, за підсніжник або білоцвіт доведеться заплатити від 49 до 62 грн за одну рослину, а за тюльпан або шафран — сума залежить від конкретного виду.

