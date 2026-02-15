Дров більше, ніж потрібно для власних потреб — чи оштрафують за спробу продати надлишок палива

Дрова біля паркану. Фото: Pexels

Дрова й досі залишаються одним із найпопулярніших способів опалення. Те, скільки їх потрібно на зиму, напряму залежить від температурних показників. Цьогоріч зима виявилася значно холоднішою, ніж зазвичай, тому багато людей вимушені докуповувати дрова.

Про те, чи можуть українці підзаробити, продаючи дрова, заготовлені на власній ділянці, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Чи можна продавати дрова зі своєї ділянки

За словами лісника, власник ділянки має право зрізати дерева на своїй землі й використовувати їх для особистих потреб, наприклад для опалення будинку.

Проте, якщо йдеться про продаж таких дров, це вже вважається підприємницькою діяльністю. У такому разі необхідно мати офіційні дозволи та документи.

"Продаж дров, що заготовлені просто "у власному саду", без офіційного документального оформлення — заборонена, і карається штрафом", — наголошує Коваленко.

Інакше кажучи, заготовляти дрова на своїй землі для себе дозволено, але продавати їх без оформлення не можна.

Як морози вплинули на ціну дров

Січень та лютий 2026 року принесли в Україну тривалі сильні морози. Через це попит на тверде паливо, зокрема дрова, помітно збільшився.

"Ціни на дрова для населення зростуть на 10-25% порівняно з осінніми показниками саме через тривалі морози. Багато хто з покупців, пам'ятаючи минулі теплі зими, не зробили достатніх запасів", — зазначає експерт.

Через підвищений попит ситуація на ринку ускладнилася, але не є критичною. Найбільше зростання цін, як правило, стосується районів із великою кількістю приватних будинків та проблемною логістикою.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні триває одна з найхолодніших зим за останні періоди. Через морози багато хто вже витратив більшість дров для опалення та потребує поповнити запаси.

Також ми розповідали, що лісосмуги вздовж залізниць важливі для безпеки поїздів — вони захищають колії від вітру, снігу та негоди. Там часто можна зустріти сухі або навіть повалені дерева, які деякі українці хотіли б забрати на дрова.