Заготівля дров у 2026 році — чи можна рубати сухостій та гілки біля залізничних колій

Зелені насадження вздовж колій мають велике значення для безпеки руху поїздів. Вони захищають залізницю від негоди, сильних вітрів та снігових заметів, завдяки чому потяги можуть курсувати без зупинок у будь-яку пору року. Водночас у багатьох людей виникає питання, чи дозволено заготовляти дрова в таких лісосмугах.

Про те, чи можуть українці у 2026 році рубати на дрова сухостій та повалені гілки, які вони знайшли в лісосмугах біля залізничних колій, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт Золочівської міської ради.

Чи можна вирубувати дерева біля залізниці у 2026 році

Ще з часів активного розвитку залізничного сполучення однією з головних проблем були снігові замети. Спочатку для захисту колій використовували спеціальні переносні конструкції, але згодом уздовж шляхів почали висаджувати дерева та кущі.

Працівники залізничної галузі наголошують, що такі насадження необхідно охороняти, адже вони виконують захисну функцію та запобігають:

заносам піску;

зсувам ґрунту;

скупченню снігу;

селевим потокам;

сходженню лавин;

руйнуванню ґрунтів.

Хто має право зрізати дерева біля залізничних колій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1045, рішення про видалення дерев у межах населених пунктів ухвалює виконавчий орган місцевої влади. Для цього обов’язково потрібен спеціальний дозвіл — ордер, або інші документи, передбачені законом.

Якщо дерева біля колій заважають огляду або становлять небезпеку для руху поїздів, їх видаленням займаються відповідні служби. Усі дії відбуваються за встановленою процедурою:

створюється спеціальна комісія;

оцінюється стан насаджень;

приймається рішення щодо їх зрізання;

оформлюються необхідні документи.

Де українці можуть заготовляти дрова без дозволу у 2026 році

"Якщо говорити просто, то, крім вирубки дерев на власній ділянці, ніде. Законодавство чітко передбачає, що деревина — ресурс, який належить державі або уповноваженим структурам. Тому самовільна вирубка часто є порушенням закону", — пояснив у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн юрист Олег Козляк.

Згідно з 4 статтею Лісового кодексу України, до лісового фонду належать усі ліси та захисні насадження, незалежно від того, де вони розташовані і кому належать.

Порушення правил користування лісами тягне за собою відповідальність — від адміністративної до кримінальної. Незаконне вирубування дерев без відповідного дозволу вважається серйозним правопорушенням. Також забороняється перевозити, зберігати або продавати незаконно зрубану деревину.

246 стаття Кримінального кодексу України передбачає, що за незаконну вирубку або реалізацію деревини, яка завдала значної шкоди, може бути накладений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Варто пам’ятати, що самовільний збір дров, навіть якщо дерева вже зрізані вздовж колій, є порушенням закону. Зрубана деревина належить тій організації, яка виконувала роботи. Забирати її без дозволу заборонено — такі дії можуть розцінюватися як незаконне привласнення чужого майна.

