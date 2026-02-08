Заготівля дров у 2026 році — чи можна брати для опалення гілки, що лежать на узбіччі дороги

Дрова на узбіччі дороги. Фото: Pexels

В Україні багато автомобільних доріг оточено захисними лісосмугами. Іноді ці насадження ніхто вчасно не прибирає: зламані гілки й повалені дерева роками лежать на узбіччях і поступово псуються. Через це у людей виникає логічне запитання — чи дозволено забрати таку деревину та використати її як дрова.

Про те, чи можна забирати на дрова повалені дерева та гілки на узбіччях доріг у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто відповідає за стан зелених насаджень вздовж доріг

Згідно зі статтею 11 Закону України "Про автомобільні дороги", догляд за зеленими насадженнями біля доріг покладено на органи влади:

за дороги державного значення відповідають центральні органи;

за вулиці та дороги в містах і селах — місцева влада.

Саме ці структури мають право дозволяти будь-які роботи з деревами, у тому числі їх спилювання. Але такі роботи виконуються лише через офіційні організації. Тобто самостійно чіпати дерева чи гілки на узбіччях без дозволу заборонено.

Експерти пояснюють, що якщо дерево впало на приватній території і ця ділянка не належить до природоохоронної зони, власник землі має право сам вирішувати, що з ним робити, зокрема, заготовляти дрова. Однак на території лісового фонду, узбіччі доріг, у парках або на землях громади ситуація дещо інша.

"У таких випадках навіть повалене дерево залишається власністю держави або громади. Самовільний збір так званого "сухостою" або "вітровалу" без лісорубного квитка чи дозволу лісництва вважається порушенням законодавства", — пояснив у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн юрист Олег Козляк.

Хто має право заготовляти дрова в лісосмугах у 2026 році

Лісосмуги вздовж доріг часто захаращені поваленими деревами та рослинними залишками. Їх прибирання потрібне не лише для краси, а й для безпеки водіїв.

Усі зелені насадження в межах смуг відведення доріг державного значення перебувають на балансі Служби автомобільних доріг України. Вона залучає підрядні компанії, які займаються утриманням цих територій. Саме вони мають право прибирати аварійні, сухі або хворі дерева, які можуть створювати небезпеку для руху.

Такі роботи виконуються лише після отримання лісорубного квитка та оцінки вартості деревини. У деяких випадках вартість зрубаних дерев зараховують у рахунок оплати робіт. Якщо дерево впало через надзвичайні обставини, його прибиранням можуть займатися підрозділи ДСНС.

Яка відповідальність за незаконну заготівлю дров у 2026 році

Порубка дерев або кущів у лісах, захисних смугах чи інших зелених насадженнях без спеціального дозволу вважається незаконною та тягне за собою відповідальність.

За незаконне спилювання або пошкодження дерев передбачено адміністративну відповідальність за статтею 65 КУпАП. У 2026 році штрафи такі:

для громадян — від 510 до 1020 гривень;

для посадових осіб — від 2550 до 5100 гривень.

За знищення або пошкодження полезахисних лісосмуг діє стаття 65-1 КУпАП. У цьому випадку штраф для громадян складає від 510 до 765 гривень, а для посадових осіб — від 1020 до 1530 гривень.

Якщо незаконна порубка завдала значної шкоди довкіллю, настає кримінальна відповідальність за статтею 246 Кримінального кодексу України. Покарання може включати штраф від 17 000 до 25 500 гривень, арешт до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

Раніше ми писали, що коли приходять морози, багато людей шукає недорогий і зручний спосіб обігріти оселю. Окрім дров та вугілля, дедалі частіше українці обирають паливні брикети.

Також ми розповідали, що у парках і скверах часто можна побачити сухі або зламані гілки під деревами. Дехто замислюється, чи можна забрати їх на дрова для опалення.