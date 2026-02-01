Чи можна рубати на дрова сухостій біля свого паркану у 2026 році

Дрова біля будівлі. Фото: Pexels

Навіть пізньою зимою заготівля дров залишається актуальною для багатьох українців, особливо для жителів приватних будинків і сільської місцевості. Проте не всі знають, що далеко не кожне дерево можна законно рубати для опалення.

Про те, чи можна рубати на дрова сухостій на вулиці у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

Які дерева можна рубати на дрова без дозволу у 2026 році

Якщо дерево росте на приватній або присадибній ділянці, його власник має право сам вирішувати, чи залишати його, чи спилювати. У такому випадку не потрібно отримувати дозволи або сплачувати збори. Це правило діє навіть тоді, коли земля ще не оформлена, але на ній є житлові чи господарські будівлі.

"Якщо деревні насадження ростуть на приватній або комунальній земельній ділянці, що не входить до складу лісового фонду, то власник ділянки чи користувач може мати право видаляти сухостій або некультурні дерева, якщо це не порушує інших нормативів", — пояснив юрист.

Чи можна рубати на дрова сухостій на своїй вулиці

Якщо дерево росте за межами приватної території, наприклад, біля дороги, на тротуарі чи біля паркану — для його видалення потрібне рішення місцевої влади.

"У межах населеного пункту, якщо дерево підпадає під правила благоустрою, часто потрібно отримати "ордер" або дозвіл на видалення зелених насаджень згідно з місцевими нормами", — наголошує Олег Козляк.

Необхідно подати письмову заяву, після чого спеціальна комісія обстежує дерево та вирішує, чи можна його спиляти та чи потрібно платити компенсацію.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень у населених пунктах", плату не стягують у кількох випадках:

якщо дерево старе або аварійне;

якщо рослина надто затіняє житло;

під час реконструкції чи капремонту;

для усунення аварій на комунальних мережах;

при видаленні сухих або самосійних дерев діаметром до 5 см.

Які штрафи за незаконну вирубку у 2026 році

За самовільне спилювання дерев поза власною ділянкою передбачені штрафи:

для громадян — від 255 до 510 гривень;

для посадових осіб — від 1 275 до 2 550 гривень.

У разі повторного порушення протягом року суми зростають. У Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області нагадують, що окрім штрафу, порушник має відшкодувати збитки. Наприклад, за зрубане дерево діаметром 50 см у місті доведеться заплатити близько 2 800 гривень, а поза населеним пунктом — понад 11 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що січень 2026 року виявився досить морозним, із тривалими періодами сильного холоду. Через це зростає потреба в дровах, що впливає на їх вартість.

Також ми розповідали, що дрова вже багато століть залишаються популярним видом палива в Україні, особливо серед власників приватних будинків. Проте заготівля дров своїми силами повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства.