Заготівля дров — чи можна рубати сухостій на пустирях у 2026 році

Використання дерев і кущів на будь-яких територіях, навіть на пустирях, регулюється законодавством України. Тому, перш ніж займатись рубкою сухостою чи самосіву на занедбаних ділянках, варто дізнатись, чи не порушують такі дії закон.

Про те, чи можна рубати на дрова сухостій на пустирях у 2026 році, зазначається в наказі "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

Чи можна рубати на дрова сухостій на пустирях у 2026 році

Згідно з правилами, дерева та кущі вважаються частиною благоустрою. Контроль за їх станом на пустирях здійснюють органи місцевого самоврядування або власники земельних ділянок.

Експерти пояснюють, що під "пустирем" зазвичай розуміють незабудовану ділянку, яка іноді непридатна для сільського господарства і може заростати деревами або кущами. Однак це не робить її частиною лісового фонду.

"Якщо деревні насадження ростуть на приватній або комунальній земельній ділянці, що не входить до складу лісового фонду, то власник ділянки чи користувач може мати право видаляти сухостій або некультурні дерева, якщо це не порушує інших нормативів", — у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

При цьому варто враховувати:

місцеві обмеження (генплан, охоронні зони, зелені насадження);

чи не належать дерева до охоронюваних категорій, наприклад, пам’яток природи;

цільове призначення землі (садибна забудова, город, комерційна чи реміснича ділянка).

Якщо пустир знаходиться на території лісового фонду або комунального лісу, зріз сухостою підпадає під лісове законодавство і зазвичай потребує спеціального дозволу.

На скільки можуть оштрафувати за рубку сухостою на пустирях

Відповідно до положень ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення цих правил тягне адміністративну відповідальність:

для громадян — штраф від 170 до 510 грн;

для посадових осіб та підприємців — від 510 до 850 грн.

Крім штрафу, порушник повинен компенсувати матеріальні збитки. Їх сума визначається згідно з постановою КМУ № 559 від 08.04.1999 року. Наприклад, знищення дерева діаметром 18–22 см оцінюється приблизно у 550 грн, що перевищує розмір адміністративного штрафу.

Отже, навіть на пустирях самосів або сухостій можна видаляти тільки з дозволу органів місцевої влади. Самовільна заготівля дров є порушенням закону і тягне за собою штрафи та відшкодування збитків.

Раніше ми писали, що через сильні морози ціни на дрова для населення піднімуться на 10–25% у порівнянні з осінніми через підвищений попит. Багато людей, спираючись на теплі зими минулих років, не зробили достатні запаси палива.

Також ми розповідали, що дрова — це традиційне паливо в Україні, особливо для опалення приватних будинків. Але заготівля дров має проходити відповідно до вимог закону.