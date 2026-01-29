Заготовка дров — можно ли рубить сухостой на пустырях в 2026 году

Мужчина везет ветки на велосипеде. Фото: УНИАН

Использование деревьев и кустов на любых территориях, даже на пустырях, регулируется законодательством Украины. Поэтому, прежде чем заниматься рубкой сухостоя или самосева на заброшенных участках, стоит узнать, не нарушают ли такие действия закон.

О том, можно ли рубить на дрова сухостой на пустырях в 2026 году, отмечается в приказе "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины".

Согласно правилам, деревья и кусты считаются частью благоустройства. Контроль за их состоянием на пустырях осуществляют органы местного самоуправления или владельцы земельных участков.

Эксперты объясняют, что под "пустырем" обычно понимают незастроенный участок, который иногда непригоден для сельского хозяйства и может зарастать деревьями или кустами. Однако это не делает его частью лесного фонда.

"Если древесные насаждения растут на частном или коммунальном земельном участке, который не входит в состав лесного фонда, то владелец участка или пользователь может иметь право удалять сухостой или некультурные деревья, если это не нарушает других нормативов", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

При этом стоит учитывать:

местные ограничения (генплан, охранные зоны, зеленые насаждения);

не относятся ли деревья к охраняемым категориям, например, памятникам природы;

целевое назначение земли (усадебная застройка, огород, коммерческий или ремесленный участок).

Если пустырь находится на территории лесного фонда или коммунального леса, срез сухостоя подпадает под лесное законодательство и обычно требует специального разрешения.

На сколько могут оштрафовать за рубку сухостоя на пустырях

В соответствии с положениями ст. 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение этих правил влечет административную ответственность:

для граждан — штраф от 170 до 510 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 грн.

Кроме штрафа, нарушитель должен компенсировать материальный ущерб. Их сумма определяется согласно постановлению КМУ № 559 от 08.04.1999 года. Например, уничтожение дерева диаметром 18-22 см оценивается примерно в 550 грн, что превышает размер административного штрафа.

Такси для возмещения ущерба за повреждение деревьев и кустарников. Фото: Скриншот

Таким образом, даже на пустырях самосев или сухостой можно удалять только с разрешения органов местной власти. Самовольная заготовка дров является нарушением закона и влечет за собой штрафы и возмещение ущерба.

Ранее мы писали, что из-за сильных морозов цены на дрова для населения поднимутся на 10-25% по сравнению с осенними из-за повышенного спроса. Многие люди, опираясь на теплые зимы прошлых лет, не сделали достаточные запасы топлива.

Также мы рассказывали, что дрова — это традиционное топливо в Украине, особенно для отопления частных домов. Но заготовка дров должна проходить в соответствии с требованиями закона.