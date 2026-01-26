Заготовка дров в 2026 году — можно ли рубить сухостой возле прудов и озер

Мужчина везет ветки на велосипеде. Фото: УНИАН

Дрова уже много веков остаются традиционным видом топлива в Украине. Они особенно популярны среди владельцев частных домов из-за доступной цены и простоты использования. Однако самостоятельная заготовка дров должна происходить с соблюдением действующего законодательства.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова из сухостоя и поваленных деревьев на берегах прудов и озер в 2026 году, отмечается в 88 статье Водного кодекса Украины.

Можно ли рубить на дрова деревья возле прудов и озер

В Украине много рек, озер и прудов, часто окруженных лесополосами. Эти зеленые насаждения важны для сохранения водных ресурсов, но не всегда получают должный уход. В таких местах можно найти сухостой или поваленные деревья. Некоторые люди не против использовать эту древесину для отопления, но важно знать, не будет ли это считаться нарушением.

Согласно украинскому законодательству, заготавливать дрова в прибрежных полосах строго запрещено. Водные и прибрежные зоны охраняются для защиты водной среды и природного баланса. Ширина запрещенных полос зависит от размера водоема:

малые водоемы — 25 метров;

средние водоемы — 50 метров;

большие водоемы — 100 метров.

На этих территориях запрещены любые действия, которые могут навредить природе, включая рубку деревьев, использование химикатов, выброс мусора и другие способы загрязнения. Законная рубка разрешена только в лесных массивах за пределами водоохранных зон и исключительно при наличии официального разрешения.

"Самовольный сбор так называемого "сухостоя" или "ветровала" без лесорубного билета или разрешения лесничества считается нарушением законодательства", — пояснил в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн юрист Олег Козляк.

Какой штраф можно получить за вырубку деревьев возле водоемов

Самовольная рубка деревьев в прибрежных полосах влечет административную ответственность. Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы установлены следующие:

для граждан — от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов (510-765 грн);

для должностных лиц — от 60 до 90 необлагаемых минимумов доходов (1 020-1 530 грн).

Чтобы не иметь проблем с законом и избежать штрафов в 2026 году, дрова украинцам следует собирать только при наличии официального разрешения и в предназначенных для этого местах.

