Заготівля дров у 2026 році — чи можна рубати сухостій біля ставків та озер

Дрова вже багато століть залишаються традиційним видом палива в Україні. Вони особливо популярні серед власників приватних будинків через доступну ціну та простоту використання. Однак самостійна заготівля дров повинна відбуватись з дотриманням чинного законодавства.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова з сухостою та повалених дерев на берегах ставків та озер у 2026 році, зазначається в 88 статті Водного кодексу України.

Чи можна рубати на дрова дерева біля ставків та озер

В Україні багато річок, озер і ставків, часто оточених лісосмугами. Ці зелені насадження важливі для збереження водних ресурсів, але не завжди отримують належний догляд. У таких місцях можна знайти сухостій або повалені дерева. Дехто не проти використати цю деревину для опалення, але важливо знати, чи це не буде вважатись порушенням.

Згідно з українським законодавством, заготовляти дрова у прибережних смугах суворо заборонено. Водні та прибережні зони охороняються для захисту водного середовища і природного балансу. Ширина заборонених смуг залежить від розміру водойми:

малі водойми — 25 метрів;

середні водойми — 50 метрів;

великі водойми — 100 метрів.

На цих територіях заборонено будь-які дії, що можуть зашкодити природі, включно з рубкою дерев, використанням хімікатів, викидом сміття та іншими способами забруднення. Законна рубка дозволена лише у лісових масивах за межами водоохоронних зон і виключно за наявності офіційного дозволу.

"Самовільний збір так званого "сухостою" або "вітровалу" без лісорубного квитка чи дозволу лісництва вважається порушенням законодавства", — пояснив у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн юрист Олег Козляк.

Який штраф можна отримати за вирубку дерев біля водойм

Самовільна рубка дерев у прибережних смугах тягне адміністративну відповідальність. Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафи встановлені такі:

для громадян — від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів (510–765 грн);

для посадових осіб — від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів (1 020–1 530 грн).

Щоб не мати проблем із законом та уникнути штрафів у 2026 році, дрова українцям слід збирати тільки за наявності офіційного дозволу та у призначених для цього місцях.

