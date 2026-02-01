Можно ли рубить на дрова сухостой возле своего забора в 2026 году

Дрова возле здания. Фото: Pexels

Даже поздней зимой заготовка дров остается актуальной для многих украинцев, особенно для жителей частных домов и сельской местности. Однако не все знают, что далеко не каждое дерево можно законно рубить для отопления.

О том, можно ли рубить на дрова сухостой на улице в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте также:

Какие деревья можно рубить на дрова без разрешения в 2026 году

Если дерево растет на частном или приусадебном участке, его владелец вправе сам решать, оставлять его или спиливать. В таком случае не нужно получать разрешения или платить сборы. Это правило действует даже тогда, когда земля еще не оформлена, но на ней есть жилые или хозяйственные постройки.

"Если древесные насаждения растут на частном или коммунальном земельном участке, который не входит в состав лесного фонда, то владелец участка или пользователь может иметь право удалять сухостой или некультурные деревья, если это не нарушает других нормативов", — пояснил юрист.

Можно ли рубить на дрова сухостой на своей улице

Если дерево растет за пределами частной территории, например, у дороги, на тротуаре или возле забора — для его удаления нужно решение местных властей.

"В пределах населенного пункта, если дерево подпадает под правила благоустройства, часто нужно получить "ордер" или разрешение на удаление зеленых насаждений согласно местным нормам", — отмечает Олег Козляк.

Необходимо подать письменное заявление, после чего специальная комиссия обследует дерево и решает, можно ли его спилить и нужно ли платить компенсацию.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления зеленых насаждений в населенных пунктах", плату не взимают в нескольких случаях:

если дерево старое или аварийное;

если растение слишком затеняет жилье;

во время реконструкции или капремонта;

для устранения аварий на коммунальных сетях;

при удалении сухих или самосевных деревьев диаметром до 5 см.

Какие штрафы за незаконную вырубку в 2026 году

За самовольное спиливание деревьев вне собственного участка предусмотрены штрафы:

для граждан — от 255 до 510 гривен;

для должностных лиц — от 1 275 до 2 550 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года суммы возрастают. В Государственной экологической инспекции в Хмельницкой области напоминают, что кроме штрафа, нарушитель должен возместить убытки. Например, за срубленное дерево диаметром 50 см в городе придется заплатить около 2 800 гривен, а вне населенного пункта — более 11 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что январь 2026 года оказался достаточно морозным, с длительными периодами сильного холода. Из-за этого растет потребность в дровах, что влияет на их стоимость.

Также мы рассказывали, что дрова уже много веков остаются популярным видом топлива в Украине, особенно среди владельцев частных домов. Однако заготовка дров своими силами должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством.