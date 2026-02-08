Заготовка дров в 2026 году — можно ли брать для отопления ветки, лежащие на обочине дороги

Дрова на обочине дороги. Фото: Pexels

В Украине многие автомобильные дороги окружены защитными лесополосами. Иногда эти насаждения никто вовремя не убирает: сломанные ветки и поваленные деревья годами лежат на обочинах и постепенно портятся. Поэтому у людей возникает логичный вопрос — разрешено ли забрать такую древесину и использовать ее как дрова.

О том, можно ли забирать на дрова поваленные деревья и ветки на обочинах дорог в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто отвечает за состояние зеленых насаждений вдоль дорог

Согласно статье 11 Закона Украины "Об автомобильных дорогах", уход за зелеными насаждениями возле дорог возложен на органы власти:

за дороги государственного значения отвечают центральные органы;

за улицы и дороги в городах и селах — местные власти.

Именно эти структуры имеют право разрешать любые работы с деревьями, в том числе их спиливание. Но такие работы выполняются только через официальные организации. То есть самостоятельно трогать деревья или ветки на обочинах без разрешения запрещено.

Эксперты объясняют, что если дерево упало на частной территории и этот участок не относится к природоохранной зоне, владелец земли имеет право сам решать, что с ним делать, в частности, заготавливать дрова. Однако на территории лесного фонда, обочине дорог, в парках или на землях общины ситуация несколько иная.

"В таких случаях даже поваленное дерево остается собственностью государства или общины. Самовольный сбор так называемого "сухостоя" или "ветровала" без лесорубного билета или разрешения лесничества считается нарушением законодательства", — пояснил в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн юрист Олег Козляк.

Кто имеет право заготавливать дрова в лесополосах в 2026 году

Лесополосы вдоль дорог часто захламлены поваленными деревьями и растительными остатками. Их уборка нужна не только для красоты, но и для безопасности водителей.

Все зеленые насаждения в пределах полос отвода дорог государственного значения находятся на балансе Службы автомобильных дорог Украины. Она привлекает подрядные компании, которые занимаются содержанием этих территорий. Именно они имеют право убирать аварийные, сухие или больные деревья, которые могут создавать опасность для движения.

Такие работы выполняются только после получения лесорубного билета и оценки стоимости древесины. В некоторых случаях стоимость срубленных деревьев зачисляют в счет оплаты работ. Если дерево упало из-за чрезвычайных обстоятельств, его уборкой могут заниматься подразделения ГСЧС.

Какая ответственность за незаконную заготовку дров в 2026 году

Вырубка деревьев или кустов в лесах, защитных полосах или других зеленых насаждениях без специального разрешения считается незаконной и влечет за собой ответственность.

За незаконное спиливание или повреждение деревьев предусмотрена административная ответственность по статье 65 КУоАП. В 2026 году штрафы следующие:

для граждан — от 510 до 1020 гривен;

для должностных лиц — от 2550 до 5100 гривен.

За уничтожение или повреждение полезащитных лесополос действует статья 65-1 КУоАП. В этом случае штраф для граждан составляет от 510 до 765 гривен, а для должностных лиц — от 1020 до 1530 гривен.

Если незаконная порубка нанесла значительный ущерб окружающей среде, наступает уголовная ответственность по статье 246 Уголовного кодекса Украины. Наказание может включать штраф от 17 000 до 25 500 гривен, арест до шести месяцев или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

