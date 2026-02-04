Сухостой в парках и скверах — можно ли рубить на дрова в 2026 году

Дрова под навесом. Фото: Pexels

Во время прогулок в парках и скверах люди часто видят сломанные или сухие ветки, лежащие под деревьями. У многих возникает мысль забрать их на дрова, но можно ли это делать без разрешения.

О том, можно ли собирать на дрова ветки и сухостой в парках и скверах в 2026 году, отмечается в Правилах содержания зеленых насаждений, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Кто ухаживает за состоянием зеленых насаждений в парках и скверах

Парки, скверы, аллеи и другие зеленые зоны являются объектами благоустройства. Они имеют ответственных лиц — это могут быть балансодержатели, предприятия, органы местного самоуправления или владельцы территорий. Именно они отвечают за уход, уборку и утилизацию веток и древесины.

Работы по содержанию зеленых насаждений выполняют только специализированные предприятия зеленого хозяйства. Они работают на основании договоров, имеют необходимую технику и подготовленных работников.

Можно ли собирать на дрова ветки в парках и скверах

На территории парков и скверов запрещается:

повреждать деревья, кусты, газоны и цветники;

проводить любые работы без официального разрешения;

самовольно забирать ветки, древесину, листья или траву;

выбрасывать или складывать мусор в не предназначенных для этого местах.

Даже сбор сухих или сломанных веток закон расценивает как повреждение зеленых насаждений. Без разрешения это может привести к административной ответственности. Поэтому, чтобы избежать штрафов и проблем, не стоит заготавливать дрова в парках, скверах и других общественных зеленых зонах.

На сколько могут оштрафовать за дрова в 2026 году

Согласно украинскому законодательству, самовольная рубка сухостоя считается нарушением и влечет за собой административное наказание. Так, в соответствии со статьей 153 КУоАП, предусмотрены следующие штрафы:

для обычных граждан — от 170 до 510 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 гривен.

Если же речь идет об уничтожении лесополос или защитных насаждений вдоль рек, дорог или железной дороги, ответственность более строгая. По статье 651 КУоАП:

гражданам грозит штраф от 510 до 765 гривен;

должностным лицам предусмотрен штраф — от 1 020 до 1 530 гривен.

В случаях, когда нанесенный ущерб превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, наступает уже уголовная ответственность. Статья 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф в пределах 17-34 тысяч гривен или даже лишение свободы на срок от 3 до 7 лет — в зависимости от серьезности нарушения.

