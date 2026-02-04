Відео
Головна Економіка Опалення дровами — чи можна забирати гілки в парках та скверах у 2026

Опалення дровами — чи можна забирати гілки в парках та скверах у 2026

Дата публікації: 4 лютого 2026 16:13
Сухостій в парках та скверах — чи можна рубати на дрова у 2026 році
Дрова під навісом. Фото: Pexels

Під час прогулянок у парках і скверах люди часто бачать зламані або сухі гілки, що лежать під деревами. У багатьох виникає думка забрати їх на дрова, але чи можна це робити без дозволу.

Про те, чи можна збирати на дрова гілки та сухостій в парках і скверах у 2026 році, зазначається в Правилах утримання зелених насаджень, затверджених Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства України.

Хто доглядає за станом зелених насаджень в парках та скверах

Парки, сквери, алеї та інші зелені зони є об’єктами благоустрою. Вони мають відповідальних осіб — це можуть бути балансоутримувачі, підприємства, органи місцевого самоврядування або власники територій. Саме вони відповідають за догляд, прибирання та утилізацію гілок і деревини.

Роботи з утримання зелених насаджень виконують лише спеціалізовані підприємства зеленого господарства. Вони працюють на підставі договорів, мають необхідну техніку та підготовлених працівників.

Чи можна збирати на дрова гілки в парках та скверах

На території парків і скверів забороняється:

  • пошкоджувати дерева, кущі, газони та квітники;
  • проводити будь-які роботи без офіційного дозволу;
  • самовільно забирати гілки, деревину, листя або траву;
  • викидати чи складати сміття у не призначених для цього місцях.

Навіть збір сухих або зламаних гілок закон розцінює як пошкодження зелених насаджень. Без дозволу це може привести до адміністративної відповідальності. Тож, щоб уникнути штрафів і проблем, не варто заготовляти дрова в парках, скверах та інших громадських зелених зонах.

На скільки можуть оштрафувати через дрова у 2026 році

Згідно з українським законодавством, самовільна рубка сухостою вважається порушенням і тягне за собою адміністративне покарання. Так, відповідно до статті 153 КУпАП, передбачені такі штрафи:

  • для звичайних громадян — від 170 до 510 гривень;
  • для посадовців і підприємців — від 510 до 850 гривень.

Якщо ж йдеться про знищення лісосмуг або захисних насаджень уздовж річок, доріг чи залізниці, відповідальність суворіша. За статтею 651 КУпАП:

  • громадянам загрожує штраф від 510 до 765 гривень;
  • посадовим особам передбачений штраф — від 1 020 до 1 530 гривень.

У випадках, коли завдана шкода перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, настає вже кримінальна відповідальність. Стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає штраф у межах 17–34 тисяч гривень або навіть позбавлення волі на строк від 3 до 7 років — залежно від серйозності порушення.

Раніше ми писали, що в Україні багато річок, озер і ставків, часто оточені лісовими смугами. Тут можна знайти сухі або повалені дерева, які деякі громадяни не проти використати як дрова. Однак виникає питання, чи це законно.

Також ми розповідали, що навіть взимку заготівля дров залишається актуальною для багатьох українців, особливо в селі та приватних будинках. Але не всі дерева можна рубати для опалення.

опалювальний сезон опалення дрова деревина тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
