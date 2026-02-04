Сухостій в парках та скверах — чи можна рубати на дрова у 2026 році

Дрова під навісом. Фото: Pexels

Під час прогулянок у парках і скверах люди часто бачать зламані або сухі гілки, що лежать під деревами. У багатьох виникає думка забрати їх на дрова, але чи можна це робити без дозволу.

Про те, чи можна збирати на дрова гілки та сухостій в парках і скверах у 2026 році, зазначається в Правилах утримання зелених насаджень, затверджених Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства України.

Хто доглядає за станом зелених насаджень в парках та скверах

Парки, сквери, алеї та інші зелені зони є об’єктами благоустрою. Вони мають відповідальних осіб — це можуть бути балансоутримувачі, підприємства, органи місцевого самоврядування або власники територій. Саме вони відповідають за догляд, прибирання та утилізацію гілок і деревини.

Роботи з утримання зелених насаджень виконують лише спеціалізовані підприємства зеленого господарства. Вони працюють на підставі договорів, мають необхідну техніку та підготовлених працівників.

Чи можна збирати на дрова гілки в парках та скверах

На території парків і скверів забороняється:

пошкоджувати дерева, кущі, газони та квітники;

проводити будь-які роботи без офіційного дозволу;

самовільно забирати гілки, деревину, листя або траву;

викидати чи складати сміття у не призначених для цього місцях.

Навіть збір сухих або зламаних гілок закон розцінює як пошкодження зелених насаджень. Без дозволу це може привести до адміністративної відповідальності. Тож, щоб уникнути штрафів і проблем, не варто заготовляти дрова в парках, скверах та інших громадських зелених зонах.

На скільки можуть оштрафувати через дрова у 2026 році

Згідно з українським законодавством, самовільна рубка сухостою вважається порушенням і тягне за собою адміністративне покарання. Так, відповідно до статті 153 КУпАП, передбачені такі штрафи:

для звичайних громадян — від 170 до 510 гривень;

для посадовців і підприємців — від 510 до 850 гривень.

Якщо ж йдеться про знищення лісосмуг або захисних насаджень уздовж річок, доріг чи залізниці, відповідальність суворіша. За статтею 651 КУпАП:

громадянам загрожує штраф від 510 до 765 гривень;

посадовим особам передбачений штраф — від 1 020 до 1 530 гривень.

У випадках, коли завдана шкода перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, настає вже кримінальна відповідальність. Стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає штраф у межах 17–34 тисяч гривень або навіть позбавлення волі на строк від 3 до 7 років — залежно від серйозності порушення.

