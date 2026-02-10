Заготовка дров в 2026 году — можно ли рубить сухостой и ветки возле железнодорожных путей

Мужчины режут дрова. Фото: УНИАН

Зеленые насаждения вдоль путей имеют большое значение для безопасности движения поездов. Они защищают железную дорогу от непогоды, сильных ветров и снежных заносов, благодаря чему поезда могут курсировать без остановок в любое время года. В то же время у многих людей возникает вопрос, разрешено ли заготавливать дрова в таких лесополосах.

О том, могут ли украинцы в 2026 году рубить на дрова сухостой и поваленные ветки, которые они нашли в лесополосах возле железнодорожных путей, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Золочевского городского совета.

Можно ли вырубать деревья возле железной дороги в 2026 году

Еще со времен активного развития железнодорожного сообщения одной из главных проблем были снежные заносы. Сначала для защиты путей использовали специальные переносные конструкции, но впоследствии вдоль путей начали высаживать деревья и кусты.

Работники железнодорожной отрасли отмечают, что такие насаждения необходимо охранять, ведь они выполняют защитную функцию и предотвращают:

заносы песка;

оползни почвы;

скопление снега;

селевым потокам;

сход лавин;

разрушению грунтов.

Кто имеет право срезать деревья возле железнодорожных путей

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1045, решение об удалении деревьев в пределах населенных пунктов принимает исполнительный орган местной власти. Для этого обязательно нужно специальное разрешение — ордер, или другие документы, предусмотренные законом.

Если деревья возле путей мешают обзору или представляют опасность для движения поездов, их удалением занимаются соответствующие службы. Все действия происходят по установленной процедуре:

создается специальная комиссия;

оценивается состояние насаждений;

принимается решение об их срезании;

оформляются необходимые документы.

Где украинцы могут заготавливать дрова без разрешения в 2026 году

"Если говорить просто, то, кроме вырубки деревьев на собственном участке, нигде. Законодательство четко предусматривает, что древесина — ресурс, который принадлежит государству или уполномоченным структурам. Поэтому самовольная вырубка часто является нарушением закона", — пояснил в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн юрист Олег Козляк.

Согласно 4 статье Лесного кодекса Украины, к лесному фонду относятся все леса и защитные насаждения, независимо от того, где они расположены и кому принадлежат.

Нарушение правил пользования лесами влечет за собой ответственность — от административной до уголовной. Незаконная вырубка деревьев без соответствующего разрешения считается серьезным правонарушением. Также запрещается перевозить, хранить или продавать незаконно срубленную древесину.

246 статья Уголовного кодекса Украины предусматривает, что за незаконную вырубку или реализацию древесины, которая нанесла значительный ущерб, может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Стоит помнить, что самовольный сбор дров, даже если деревья уже срезаны вдоль путей, является нарушением закона. Срубленная древесина принадлежит той организации, которая выполняла работы. Забирать ее без разрешения запрещено — такие действия могут расцениваться как незаконное присвоение чужого имущества.

